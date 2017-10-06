İşte Kocaeli'de 13 yılda dikilen ağaç sayısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İlhan Bayram, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı’yı konuk etti. Genel Sekterlik makamında gerçekleşen görüşmede Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Kocaeli’de devam eden projeleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar görüşüldü. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı’yı yaptığı açıklamada, “Kocaeli genel olarak, sanayi şehri biliniyor. Türkiye’nin sanayisinde ve ticaretinde önemli bir kent. Ayrıca Kocaeli bununla birlikte yüzde 42’si ormanlarla kaplı bir kent. Bunu görmezden gelemeyiz. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı projelerle kent merkezinde de önemli ölçüde ağaçlandırma yapıldı. Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu yeşili ve doğayı koruma konusunda çok hassas. Bakanlık olarak Kocaeli’de çalışırken çok rahatız. Sizlere bu konuda ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İlhan Bayram ise, “Kocaeli gibi sanayi kentinde ormansız ağaçsız yaşamak mümkün değil. Doğal filtre, ormanlarımızdır. Ormanları korumamız gerekiyor. Ormanlarımızda yangın olması durumunda ise Bakanlığımızla birlikte ilave tedbirler alıyoruz. Bakanlığımızla birlikte güzel projelere imza atıyoruz. Göreve geldiği günden bugüne 13 yılda 8 milyona yakın ağacı toprakla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, yaptığı çalışmalarla kentin havasını değiştirdi. Büyükşehir Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığımız tarafından sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarında bugüne kadar 13 yılda 7 milyon 675 bin 276 adet ağaç dikildi. Eskiden nefes alınamayan bir kent vardı. Dikilen ağaçlarla kentin havasını değiştirdi. Hedefimiz 2019 yerel seçimlerine kadar 2 milyon ağaç daha dikmek” şeklinde konuştu.