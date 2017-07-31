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İşte Kocaeli'de balık tutkunlarının adresi

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İşte Kocaeli'de balık tutkunlarının adresi
Güzel bir hafta sonu geçirmek ve balık tutarak bu eğlenceyi taçlandırmak isteyenlerin yeni adresi; Sevindikli Göleti oldu. Başkan Baran da bölgede incelemelerde bulundu.

Hafta sonunu iyi değerlendirmek isteyenler, Sevindikli Göleti’ne adeta akın etti. Hem balık tutmak hem de ailece piknik yapmak isteyenler, Körfez Belediyesi tarafından ağaçlandırılan ve çevre düzenlemesi yapılan alanda güzelce vakit geçirdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da hem çevrede devam eden çalışmaları inceledi hem de vatandaşlarla sohbet etti.

10 MİLYONLUK YATIRIM
Sadece Kocaeli’den değil, çevre illerden de çok sayıda balık tutkununun geldiği Sevindikli Göleti’nin çevresinde yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan İsmail Baran, “En güzel yaşam alanı bizim köylerimiz olacak demiştik. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. 10 milyon liralık bir yatırım planlamıştık ve adım adım ilerliyoruz.

4 BİN AĞAÇ DİKİLDİ
Sevindikli Göleti çevresinde 4 bin ağaç diktik. Ve bu sayı daha da artacak. Trekking tutkunları için muhteşem bir yürüyüş parkuru var. Körfez’in güzelliklerini görebiliyorlar. Bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yolları yenileyerek ulaşım noktasında da önemli adımlar atıldı” ifadelerini kullandı. Başkan Baran, vatandaşlarla sohbet ederek, onlardan da bölge için öneriler aldı.
 

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