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İşte Kocaeli’de bir ayda satılan konut sayısı

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İşte Kocaeli’de bir ayda satılan konut sayısı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 oranında artarak 116 bin 558 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 287 konut satışı ve %17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 631 konut satışı ve %10,8 pay ile Ankara, 7 bin 121 konut satışı ve % 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 39 konut ile Bayburt oldu.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay ilimizde satılan konut miktarı da 3 bin 345 olarak kayıtlara geçti. Sakarya' da 1780, Düzce'de 569, Bolu'da 543 ve Yalova'da da 858 konut satışı gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞ
Mayıs ayında Türkiye genelinde yabancılara 1775 konut satıldı. Mayıs ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye’den 285 konut satın aldı. Suudi Arabistan’ı sırasıyla, 277 konut ile Irak, 134 konut ile Rusya Federasyonu, 125 konut ile Kuveyt ve 70 konut ile Afganistan izledi.
 

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