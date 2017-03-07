İşte Kocaeli'de boşanan çift sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılında 602 bin 982 iken 2016 yılında %1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Kocaeli'de ise 14 bin 142 çift evlenirken, 2 bin 966 çift boşandı.

Kaba evlenme hızı binde 7,5 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2015 yılında 131 bin 830 iken 2016 yılında %4,3 azalarak 126 bin 164 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,59 olarak gerçekleşti. KOCAELİ'DE 2 BİN 966 ÇİFT BOŞANDI Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2016 yılında Kocaeli'de evlenen çift sayısı 14 bin 142, boşanan çift sayısı ise 2 bin 966 oldu. Kocaeli ilinde kaba boşanma hızı binde 1,64 olarak gerçekleşti.

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