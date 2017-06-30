İşte Kocaeli'de evliliklerin en tehlikeli yılları

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılına ait boşanma istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 126 bin 164 oldu. Boşanmaların %39,1’i evliliğin ilk 5 yılı, %21’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.
Kocaeli'de de ilk beş yıl tehlikeli!
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre; Kocaeli'de boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 2 bin 966 oldu. Boşanmaların bin 123 çift ile yüzde 37,9’u evliliğin ilk 5 yılı, 641 çift ile yüzde 21,6’sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.
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