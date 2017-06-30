  • BIST 100.092
  • Altın 141,022
  • Dolar 3,5271
  • Euro 4,0288
  • Kocaeli 29 °C

İşte Kocaeli'de evliliklerin en tehlikeli yılları

»
İşte Kocaeli'de evliliklerin en tehlikeli yılları
TÜİK verilerine göre Kocaeli'de boşanmaların %37,9’u evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılına ait boşanma istatistikleri açıklandı.  Buna göre Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 126 bin 164 oldu. Boşanmaların %39,1’i evliliğin ilk 5 yılı, %21’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Kocaeli'de de ilk beş yıl tehlikeli!

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre; Kocaeli'de boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 2 bin 966 oldu. Boşanmaların bin 123 çift ile yüzde 37,9’u evliliğin ilk 5 yılı, 641 çift ile yüzde 21,6’sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.
 

Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşırı sıcak hava alışverişi etkiledi29 Haziran 2017 Perşembe 18:32
  • Adliye çevresinde peyzaj düzenlemesi29 Haziran 2017 Perşembe 18:12
  • Körfez'deki mahalleyi domuzlar bastı29 Haziran 2017 Perşembe 15:30
  • Mektup yazıp intihar etti29 Haziran 2017 Perşembe 14:34
  • İzmit'in kurtuluşuna özel şehir turu29 Haziran 2017 Perşembe 14:10
  • Kocaeli Fuarı 51. yılında rengarenk29 Haziran 2017 Perşembe 13:14
  • Kadırga Yaylası'nda şenlik hazırlıkları devam ediyor29 Haziran 2017 Perşembe 12:35
  • Sevindikli er meydanı yağlı güreşlere hazır29 Haziran 2017 Perşembe 12:11
  • Hayvanlara sıcak için çözüm29 Haziran 2017 Perşembe 11:30
  • Pazar tamam, sıra okulda29 Haziran 2017 Perşembe 11:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti