İşte Kocaeli'de görevinden ihraç edilen isimler

679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Kamudan 2853 kişinin görevine son verildi. Görevinden ihraç edilenler arasında Kocaeli'den de birçok isim bulunuyor.

Resmi Gazete'de 3 yeni KHK yayımlandı. Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan 1699 kişi, Emniyet'ten 2687 personel ihraç edildi. İşte Kocaeli'de ihraç edilen isimler: 6 KOÜ'LÜ AKADEMİSYENE İHRAÇ İhraç edilen isimler: Prof. Nusret İlker Çolak, Prof. Ertan Durmuşoğlu, Öğretim Görevlisi Selda Güner Nişancı, Araştırma Görevlisi Cemil Çelik, Emrah Şimşek, Turgut Durmuş. ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU İHRAÇ EDİLDİ Kocaeli'de ihraç edilen sağlık çalışanları: Ömer Faruk Gergerlioğlu,Selçuk İnce, Selma Keleş, Hale Özdemir, Hüseyin Çelik, Kerem Özgüler, Özlem Gemici, Meryem Erkmen, Münevver Özçam, Ömür Dinç, Uğur Tatlı, Güler Aktaş, Sibel Çiftçi. GÜLÜZAR ATEŞ DE İHRAÇ EDİLDİ SGK: Gülüzar Ateş, Mahmut Zengin, Onur Kurt, Sena Bayraktaroğlu, Vahdettin Satılmış, EMNİYETTE İHRAÇ Gölcük Eski İlçe Emniyet Müdürü Cenk Bozdağ ile Karamürsel Eski İlçe Emniyet Müdürü Çoşar Özler, yeni yayımlanan KHK'larla görevlerinden ihraç edildi. Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları: Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu İdare Müdürü Ali Erdem, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu İnfaz Koruma Memuru Betül Andiç Ersoy, Kocaeli Adliyesi'nde Mübaşir Mehmet Sabih Gedük, Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnfaz Koruma Memuru Tuba Demirezer, Diyanet personelleri: Sultan Şimşek, Fahriye Monkuş, Şehabettin Altuntaş, Osman Boz, Mehmet Ali Dokuzoğlu, Nurhan Özyurt, Kocaeli Tapı Kadastro Müdürlüğü: Döndü Kurtoğlu Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü: Görevli Erkan Doğru, Meral Batmaz, Adliyeler: Kocaeli İdare Mahkemesi Zabit Katipleri Murat Sinmez, Abdulaziz Altundağ, Elif Uzkur, Mehmet Yavuz Doğan, Gebze Adliyesi Yazı İşleri Müdür Murat Çiçek. Türkiye İş Kurumu: Tuğba Aslan Baysal,Sema Çoban, Burcu Çayır, Özlem Duran, Uğur Bilgili, Ece Kaya, Fatih Keskin, Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü: Mesut Cinemre (Mühendis). Kocaeli Gümrük Müdürlüğü: Eren Kolukısa, Esra Kuşçan, Eyüp Özmen, Sezai Ergin, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı: Yurdal Mustafa Bugaz, Adem Çağun, Cahit Bağrıyanık, Muhammed İkbal Şahinoğlu, Osman Özdağ, Recep Tuna, Ayşe Irmak, Fuat Göksu, Kapatılan 11 gazete yeniden açıldı Danıştay: 8 kişi ihraç edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü: 2687 personel ihraç edildi. Sağlık Bakanlığı: 838 kişinin ilişiği kesildi. Diyanet: 135 personel ihraç edildi. Deniz Kuvvetleri: 149 asker görevden alındı. 649 akademisyenin görevine son verildi. Yeni KHK ile birlikte, - Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek. - İlkokul mezunları uzman onbaşı ve çavuş olabilecek. - Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. - 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.

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