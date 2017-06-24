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İşte Kocaeli'de havaalanı ve otogardaki ' Huzur'un bilançosu

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İşte Kocaeli'de havaalanı ve otogardaki ' Huzur'un bilançosu
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye genelinde otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve deniz iskelelerinde gerçekleştirilen "Huzur Arife Operasyonu" kapsamında, Kocaeli'nin 12 ilçesinde de uygulama yapıldı.

Kocaeli'de gerçekleştirilen uygulamalara Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık bin polis katıldı. İlk uygulama Cengiz Topel Havaalanı'nda yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada havaalanına giriş yapan araçlar didik didik arandı. Yolcuların bavulları kontrol edilirken, kimlikleri sorgulandı.

BİN 2 KİŞİNİN KİMLİĞİ SORGULANDI

Bayram tatili için şehir dışına çıkanların yoğunluk oluşturduğu otogarlarda ise hareketlilik yaşandı. Otobüsler narkotik köpekleri ile tek tek arandı. Yolcuların ise kimlikleri sorgulandı. Uygulama kapsamında bin 2 kişinin kimliği sorgulandı. Basit yaralama suçundan aranması bulunan 1 kişi, asker kaçağı olan 1 kişi ve kayıp olarak aranan 1 kişi olmak üzere 3 kişi işlemler için polis merkezine götürüldü. Kontrol edilen 233 araçtan 14 araca işlem yapılarak toplam 5 bin 38 TL para cezası kesildi.

3 TON MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca uygulama kapsamında Tavşancıl sahilinde araç içerisinde 3 ton midye ele geçirildi. Sürücüye bin 155 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli'de havaalanı, otogar, tren istasyonları didik didik arandı

 

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