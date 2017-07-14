İşte Kocaeli'de ihraç edilen isimler

OHAL kapsamında yayımlanan 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı. Kocaeli'den de ihraç edilen isimler var.

Kocaeli'de ihraç edilen isimler şöyle: Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı – J. Alb. Sezgin Turgut Diyanet İşleri Başkanlığı

Ünzile Güney Kur’an Kursu Öğreticisi Başiskele

Zahide Yıldırım Kur’an Kursu Öğreticisi Başiskele

Sefa Teber Uzman İmam Hatip Darıca

Fatma Gürsoy Kur’an Kursu Öğreticisi Derince

Tuğba Kılıç Kur’an Kursu Öğreticisi Gebze

Murat Kocabey İmam Hatip Kartepe

Özlem Canpolat Kur’an Kursu Öğreticisi Körfez Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Halil Yiğit İcra Müdür Yardımcısı Kocaeli Adliyesi

Aycan Önlen Ceza İnfaz Kurumu Katibi Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Saadettin Kızılyar İcra Müdür Kocaeli Adliyesi

Ömer Faruk Oktay Mübaşir Kocaeli İdari Mahkemesi

Zeynep Ersöz Zabıt Katibi Kocaeli Adliyesi

Mutlu Ayçiçek Zabıt Katibi Kocaeli Adliyesi Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Nihal Çakır İş ve Meslek Danışmanı Kocaeli/Merkez Sağlık Bakanlığı Uzman Tabip Ayşegül Yılmaz(Darıca)

Hemşire Murat Uçar(Darıca)

Tabip Yusuf Yağız(Dilovası)

Hemşire Merve Yaşar(Gebze)

Ebe Müjde Kaya Tiryaki(Gebze)

Tabip Yusuf Seçgin(Gebze)

Sağlık Memuru Ahmet Bozkurt(Gölcük)

Uzman Tabip Yalçın Bozkurt(Gölcük)

Uzman Tabip Abdulkerim Budak(İzmit)

Avukat Betül Ertuğ(İzmit)

Tabip Selin Onay Işık(İzmit)

Sağlık Teknikeri Şerife Yılmaz(İzmit)

Ebe Gülcan Yurdakul(Körfez) Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mustafa Ünlü Dağıtıcı İzmit Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Faruk Gül Yüksek Gerilim İşçisi Derince Abdurrahman Kömessöğütlü İstasyon Şefi Köseköy

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