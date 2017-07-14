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İşte Kocaeli'de ihraç edilen isimler

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İşte Kocaeli'de ihraç edilen isimler
OHAL kapsamında yayımlanan 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı. Kocaeli'den de ihraç edilen isimler var.

Kocaeli'de ihraç edilen isimler şöyle:

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı – J. Alb. Sezgin Turgut

Diyanet İşleri Başkanlığı
Ünzile Güney Kur’an Kursu Öğreticisi Başiskele
Zahide Yıldırım Kur’an Kursu Öğreticisi Başiskele
Sefa Teber Uzman İmam Hatip Darıca
Fatma Gürsoy Kur’an Kursu Öğreticisi Derince
Tuğba Kılıç Kur’an Kursu Öğreticisi Gebze
Murat Kocabey İmam Hatip Kartepe
Özlem Canpolat Kur’an Kursu Öğreticisi Körfez

Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar

Halil Yiğit İcra Müdür Yardımcısı Kocaeli Adliyesi
Aycan Önlen Ceza İnfaz Kurumu Katibi Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Saadettin Kızılyar İcra Müdür Kocaeli Adliyesi
Ömer Faruk Oktay Mübaşir Kocaeli İdari Mahkemesi
Zeynep Ersöz Zabıt Katibi Kocaeli Adliyesi
Mutlu Ayçiçek Zabıt Katibi Kocaeli Adliyesi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Nihal Çakır İş ve Meslek Danışmanı Kocaeli/Merkez

Sağlık Bakanlığı

Uzman Tabip Ayşegül Yılmaz(Darıca)
Hemşire Murat Uçar(Darıca)
Tabip Yusuf Yağız(Dilovası)
Hemşire Merve Yaşar(Gebze)
Ebe Müjde Kaya Tiryaki(Gebze)
Tabip Yusuf Seçgin(Gebze)
Sağlık Memuru Ahmet Bozkurt(Gölcük)
Uzman Tabip Yalçın Bozkurt(Gölcük)
Uzman Tabip Abdulkerim Budak(İzmit)
Avukat Betül Ertuğ(İzmit)
Tabip Selin Onay Işık(İzmit)
Sağlık Teknikeri Şerife Yılmaz(İzmit)
Ebe Gülcan Yurdakul(Körfez)

Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Mustafa Ünlü Dağıtıcı İzmit

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Faruk Gül Yüksek Gerilim İşçisi Derince

Abdurrahman Kömessöğütlü İstasyon Şefi  Köseköy

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