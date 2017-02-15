İşte Kocaeli'de ilçe ilçe elektrik kesintileri

SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesindeki mahalle ve köylerde çeşitli tarihlerde elektrik kesintisi yapacağını açıkladı.

İşte elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler...

16 ŞUBAT - DERİNCE,KARTEPE, GEBZE, ÇAYIROVA, DARICA, İZMİT

KARTEPE 16/02/2017 09:00 17:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Bahçelievler Mah. Kemalpaşa Cad., Kemalpaşa Cad., Selin Sok., ,TR1929 KH7086 HATBAŞI AYKENT TR1021,

KARTEPE 16/02/2017 09:00 14:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması İstasyon Mah. Mithat Paşa Cad., Mithat Paşa Cad., Ankara Cad., Hürriyet Cad., Hürriyet Mah. Kantar Sok., Sümbül Sok., Çiğdem Sok., Leylak Sok., Leyl...

DERİNCE 16/02/2017 09:00 17:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Dumlupınar Mah. Cumhuriyet Cad., Cumhuriyet Cad., Seç

GEBZE MERKEZ 16/02/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yapım çalışması Güzeller Mah. 960. Sok., 940. Sok., 938/1. Sok., 941. Sok., 941/1. Sok., 945/1. Sok., 945. Sok., 945/4. Sok. TR10137 C KOLU

ÇAYIROVA 16/02/2017 09:00 13:00 A.G. şebeke yapım çalışması Özgürlük Mah. 250/2. Sok., 247/1. Sok., 247. Sok., 224. Sok., 222. Sok., 222/1. Sok., 247/2. Sok., 249. Sok., 253/1. Sok., 247/4. Sok., Muammer Aksoy ...

ÇAYIROVA 16/02/2017 09:00 13:00 A.G. şebeke yapım çalışması İnönü Mah. 138. Sok., 147/2. Sok., 147/1. Sok., 153. Sok., 155. Sok., 157. Sok., 244. Sok., Muammer Aksoy Cad., Özgürlük Mah. 242. Sok., 240. Sok., 2...

DARICA 16/02/2017 08:30 15:00 Kabin Hücre Değişimi Abdi İpekçi Mah. 1547/1. Sok., 1544. Sok., 1543. Sok., 1544/1. Sok., 1545. Sok., 1542/1. Sok., 1538. Sok., 1537. Sok., 1536. Sok., 1535. Sok., 1539. ...

İZMİT MERKEZ 16/02/2017 09:00 17:00 3. Şahıs montaj, demontaj çalışması Çayırköy Köyü, ,HOCAOĞLU KÖYÜ,TRP948,

17 ŞUBAT- KARTEPE, İZMİT, BAŞİSKELE, DERİNCE, KÖRFEZ

KARTEPE 17/02/2017 09:00 15:00 A.G. şebeke yapım çalışması Gaziler Mah. Fevzi Çakmak Cad. Nazar Sok., Köroğlu Sok., Sezer Sok., Onur Sok., Yayla Sok., Murat Sok., ,TRP 1910 C KOLU,

İZMİT MERKEZ 17/02/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yapım çalışması Yenişehir Mah. Özden Sok., İpek Sok., ,TR339 A KOLU,

DERİNCE 17/02/2017 09:00 17:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Dumlupınar Mah. Ural Sok., Cantekin Sok., Şimşek Sok.,

BAŞİSKELE 17/02/2017 14:00 18:00 A.G. şebeke yapım çalışması Yeşilyurt Mah. Mahmutpaşa Cad., Mahmutpaşa Cad., Abdülkadir Geylani Sok., Çelik Sok., Sultan Sok., ,Demir sok. 17 Ağustos sok,Trp 619 D kolu,

27372

BAŞİSKELE 17/02/2017 09:00 15:00 A.G. şebeke yapım çalışması Yeşilyurt Mah. Fevzi Paşa Cad., Fevzi Paşa Cad., Orhangazi Sok., Hasan Gülay Sok., Abdülkadir Geylani Sok., ,Ebrar Sok.Güngörmüş Sok.,Trp2517 C ko...

BAŞİSKELE 17/02/2017 09:00 12:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Yeşilyurt Mah. Kandil Sok., ,Alize Park Sitesi,Trp2713 Dahili,

DERİNCE 17/02/2017 14:30 17:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Kaşıkçı Köyü, ,İsakcılar Köyü,Kayalar,Hacıibrahimler,hakılar,Kayalar,Kaşıkcı,trp5328 Kaşıkcı Su Pompası,TR5345 KH8147,

DERİNCE 17/02/2017 12:00 14:30 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Geredeli Köyü, Tahtalı Köyü, ,Koçoğlu,Kekler,Turgutlu,Hocaköy,Sofular,Omurlar,Otmanlı,Pamuklar,Yağcılar,Davul,,c,ular,Kepekli,Alacakese,Balkancılar,Gö...

DERİNCE 17/02/2017 12:00 13:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü, ,Muratlı,Çancılar,Sucular,Karakadılar,İshakçılar,Hayrettinli,Bilal Tay,Mehmet ,,,,H.,Mehmet ,D.,,,KÖK5302 KH8145,,,,,,,,...

DERİNCE 17/02/2017 09:00 10:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü, ,Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü, ,,Muratlı,Çancılar,Sucular,Karakadılar,İshakçılar,Hayrettinli,Bilal Tay,Mehmet ,,,,H.,Meh...

KÖRFEZ 17/02/2017 09:00 17:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Şirinyalı Mah. Bağdat Cad., Bağdat Cad., ,,Karayolları,TR

18 ŞUBAT- İZMİT, DERİNCE, KÖRFEZ, DİLOVASI

İZMİT MERKEZ 18/02/2017 09:00 16:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Yenişehir Mah. Turan Güneş Cad., Turan Güneş Cad., Seymen Cad., Seymen Mah. Didem Sok., Ayyıldız Sok., ,TR 345 KH 1430,

İZMİT MERKEZ 18/02/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yapım çalışması Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Cad., Zübeyde Hanım Cad., Arnavut Sok., ,İmamoğlu Sok., TRP 393 A kolu,

İZMİT MERKEZ 18/02/2017 09:00 17:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Çayırköy Köyü, ,Hacıoğlu Köyü, Gölkay, Cami Kuran Kursu,TR946 dahili,

İZMİT MERKEZ 18/02/2017 09:00 17:00 3. Şahıs montaj, demontaj çalışması Karadenizliler Mah. Hamdi Usta Cad., Hamdi Usta Cad., Hekim Sok., Erdoğan Sok., Aydoğan Sok., Ramazan Sok., Asiye Sok., Gülizar Sok., Baştan Sok., B...

İZMİT MERKEZ 18/02/2017 09:00 17:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Fethiye Köyü, ,TRP934,

DERİNCE 18/02/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yapım çalışması Yavuzsultan Mah. Bilge Sok., Yenilik Sok., Bezendi Sok., İtimat Sok., Yılmaz Sok., Cumhuriyet Cad., Hürriyet Cad., Körfez Cad., ,Necatibey İ.Ö.O ,Kent...

KÖRFEZ 18/02/2017 09:00 17:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Kışladüzü Mah., Yukarı Hereke Mah., ,KH8001 KH8002,

DİLOVASI 18/02/2017 09:00 17:00 O.G. şebeke yapım çalışması Mimar Sinan Mah. Asalet Cad., Asalet Cad., Kardeş Cad., Şeyh Şamil Cad., Mimar Sinan Cad., Barış Cad., Bilal-i Habeş Cad., Orhangazi Mah. 235. Sok...

27328

19 ŞUBAT- GEBZE, ÇAYIROVA, DARICA

GEBZE MERKEZ 19/02/2017 10:00 16:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Pelitli Köyü, ,Pelitli Köyü, Işık Sk., Bağlar Yolu, Güvercin Sk., Eşref Sk., Yayla Sk., Taş ,Sk., Yeni ,Mezarlık Yolu, Pınar Sk., Gönen Sk., Soylu Sk....

GEBZE MERKEZ 19/02/2017 09:00 14:00 3. Şahıs montaj, demontaj çalışması Tavşanlı Köyü, ,Tavşanlı Köyü, ,Tavşanlı Mah. Kömürcüoğlu Cad., 2. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. ,Sk., 7. Sk., 8. ,Sk., 9. Sk., 11. Sk., 12. Sk., Nihat Özd...

GEBZE MERKEZ 19/02/2017 09:00 15:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması İnönü Mah. 1985. Sok., 1986. Sok., 1986/4. Sok., 1986/3. Sok., 1986/2. Sok., 1986/1. Sok., 1984. Sok., 1983. Sok., 1987. Sok., Gençlik Cad. TR10154 B...

GEBZE MERKEZ 19/02/2017 09:00 15:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması İnönü Mah. 1984. Sok., 1986/1. Sok., 1987. Sok., İsakoğlu Gıda, Ünsa Çatı DM10152 GH6193

GEBZE MERKEZ 19/02/2017 09:00 15:00 O.G. şebeke yapım çalışması Güzeller Mah. 901. Sok., 901/1. Sok., 902/2. Sok., 903. Sok., 904. Sok., 905/1. Sok., 902/4. Sok., 903/1. Sok., 908. Sok., 908/1. Sok., 908/2. Sok., 9...

ÇAYIROVA 19/02/2017 12:00 15:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Cumhurıyet Mahallesı Mah. Güler Sok., Erhan Sok., Cihan Sok., Sevindik Sok., Erkan Sok., Kendir Sok., Ege Sok., Deren Sok., Lodos Sok., Adalı Sok., C...

ÇAYIROVA 19/02/2017 12:00 15:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Cumhurıyet Mahallesı Mah. Deren Sok., Keten Sok., Erkan Sok., Huzur Sok., Rüzgar Sok., Karayel Sok., Ceyda Sok., Turgut Özal Cad., İsmet İnönü Cad....

ÇAYIROVA 19/02/2017 09:00 12:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Akse Mah. 542. Sok., 543. Sok., 541. Sok., 553. Sok., Fevzi Çakmak Cad., Yaşar Alkan, Bp Benzin İstasyonu DM7535 GH7099

ÇAYIROVA 19/02/2017 09:00 09:30 3. Şahıs camper açma çalışması Sekerpınar Mahallesı Mah. Açelya Sok., Ada Sok., Ahu Sok., Akasya Sok., Akçakoca Sok., Aksu Sok., Ardınç Sok., Asmalı Sok., Mandıra Sok., Manolya Sok...

ÇAYIROVA 19/02/2017 09:00 15:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Sekerpınar Mahallesı Mah. Kumsal Sok., Akdeniz Sok., Güvercin Sok., Işık Sok., Fatih Fatihsultan Mehmet Cad., ,Özel Beşler Tamamı, İsmail Çankaya, Ö...

ÇAYIROVA 19/02/2017 14:30 15:00 3. Şahıs camper bağlama çalışması Sekerpınar Mahallesı Mah. Açelya Sok., Ada Sok., Ahu Sok., Akasya Sok., Akçakoca Sok., Aksu Sok., Ardınç Sok., Asmalı Sok., Mandıra Sok., Manolya Sok...

ÇAYIROVA 19/02/2017 09:00 11:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Sekerpınar Mahallesı Mah. Ayçiçek Sok., Şeker Pınar Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi, Ark Makine, Megeba Yapı, Turkuaz, Uzay Çatı, Can Varil DM7536 ...

DARICA 19/02/2017 09:00 15:00 O.G. şebeke yapım çalışması Bayramoğlu Mah. Türkan Sok., Balkanlar Sok., Çağlayan Sok., Çağdaş Sok., Evinç Sok., Begonya Sok., Seviçli Sok., Vişnezade Sok., Karakaş Sok., Oya Sok...

DARICA 19/02/2017 09:00 15:00 O.G. şebeke yapım çalışması Osman Gazi Mah. Mabet Sok., Yaşar Sok., Safran Sok., Su Sok., Mizaç Sok., Mis Sok., Sandal Sok., Ebru Sok., Fidan Sok., Hakan Sok., Göksu Sok., Kanun...

DARICA 19/02/2017 09:00 15:00 O.G. şebeke yapım çalışması Osman Gazi Mah. İlham Sok., Safran Sok., Üretim Sok.

20 ŞUBAT- GEBZE, ÇAYIROVA

GEBZE MERKEZ 20/02/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yapım çalışması Sultan Orhan Mah. 1125. Sok., 1126. Sok., 1130. Sok., 1131. Sok., Kışla Cad., Eski Bağdat Cad. TR10024 C KOLU

GEBZE MERKEZ 20/02/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yapım çalışması Sultan Orhan Mah. 1117. Sok., 1130. Sok., 1130/3. Sok., 1130/2. Sok., 1131. Sok., 1117/1. Sok., Kışla Cad., Eski Bağdat Cad., Hükümet Cad. TR10026 ...

GEBZE MERKEZ 20/02/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yapım çalışması Arapçeşme Mah. 1042. Sok., 1041. Sok., 1040. Sok., 1039. Sok., 1038. Sok., 1033. Sok., 1037. Sok., Sultan Orhan Mah. Eski Bağdat Cad. TR10026 A KO...

ÇAYIROVA 20/02/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yapım çalışması Özgürlük Mah. 255/2. Sok., 255/3. Sok., 246. Sok., 255. Sok. TR7048 C KOLU



