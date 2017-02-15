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İşte Kocaeli'de ilçe ilçe elektrik kesintileri

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İşte Kocaeli'de ilçe ilçe elektrik kesintileri
SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesindeki mahalle ve köylerde çeşitli tarihlerde elektrik kesintisi yapacağını açıkladı.

İşte elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler...

16 ŞUBAT - DERİNCE,KARTEPE, GEBZE, ÇAYIROVA, DARICA, İZMİT

KARTEPE    16/02/2017    09:00    17:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Bahçelievler Mah. Kemalpaşa Cad., Kemalpaşa Cad., Selin Sok., ,TR1929 KH7086 HATBAŞI AYKENT TR1021,
KARTEPE    16/02/2017    09:00    14:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    İstasyon Mah. Mithat Paşa Cad., Mithat Paşa Cad., Ankara Cad., Hürriyet Cad., Hürriyet Mah. Kantar Sok., Sümbül Sok., Çiğdem Sok., Leylak Sok., Leyl...
DERİNCE    16/02/2017    09:00    17:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Dumlupınar Mah. Cumhuriyet Cad., Cumhuriyet Cad., Seç 

GEBZE MERKEZ    16/02/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Güzeller Mah. 960. Sok., 940. Sok., 938/1. Sok., 941. Sok., 941/1. Sok., 945/1. Sok., 945. Sok., 945/4. Sok. TR10137 C KOLU

ÇAYIROVA    16/02/2017    09:00    13:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Özgürlük Mah. 250/2. Sok., 247/1. Sok., 247. Sok., 224. Sok., 222. Sok., 222/1. Sok., 247/2. Sok., 249. Sok., 253/1. Sok., 247/4. Sok., Muammer Aksoy ...

ÇAYIROVA    16/02/2017    09:00    13:00    A.G. şebeke yapım çalışması    İnönü Mah. 138. Sok., 147/2. Sok., 147/1. Sok., 153. Sok., 155. Sok., 157. Sok., 244. Sok., Muammer Aksoy Cad., Özgürlük Mah. 242. Sok., 240. Sok., 2...

DARICA    16/02/2017    08:30    15:00    Kabin Hücre Değişimi    Abdi İpekçi Mah. 1547/1. Sok., 1544. Sok., 1543. Sok., 1544/1. Sok., 1545. Sok., 1542/1. Sok., 1538. Sok., 1537. Sok., 1536. Sok., 1535. Sok., 1539. ...

İZMİT MERKEZ    16/02/2017    09:00    17:00    3. Şahıs montaj, demontaj çalışması    Çayırköy Köyü, ,HOCAOĞLU KÖYÜ,TRP948,

17 ŞUBAT- KARTEPE, İZMİT, BAŞİSKELE, DERİNCE, KÖRFEZ

KARTEPE    17/02/2017    09:00    15:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Gaziler Mah. Fevzi Çakmak Cad. Nazar Sok., Köroğlu Sok., Sezer Sok., Onur Sok., Yayla Sok., Murat Sok., ,TRP 1910 C KOLU,

İZMİT MERKEZ    17/02/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Yenişehir Mah. Özden Sok., İpek Sok., ,TR339 A KOLU,
DERİNCE    17/02/2017    09:00    17:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Dumlupınar Mah. Ural Sok., Cantekin Sok., Şimşek Sok., 

BAŞİSKELE    17/02/2017    14:00    18:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Yeşilyurt Mah. Mahmutpaşa Cad., Mahmutpaşa Cad., Abdülkadir Geylani Sok., Çelik Sok., Sultan Sok., ,Demir sok. 17 Ağustos sok,Trp 619 D kolu,
27372  

BAŞİSKELE    17/02/2017    09:00    15:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Yeşilyurt Mah. Fevzi Paşa Cad., Fevzi Paşa Cad., Orhangazi Sok., Hasan Gülay Sok., Abdülkadir Geylani Sok., ,Ebrar Sok.Güngörmüş Sok.,Trp2517 C ko...
BAŞİSKELE    17/02/2017    09:00    12:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Yeşilyurt Mah. Kandil Sok., ,Alize Park Sitesi,Trp2713 Dahili,
 DERİNCE    17/02/2017    14:30    17:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Kaşıkçı Köyü, ,İsakcılar Köyü,Kayalar,Hacıibrahimler,hakılar,Kayalar,Kaşıkcı,trp5328 Kaşıkcı Su Pompası,TR5345 KH8147,
 DERİNCE    17/02/2017    12:00    14:30    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Geredeli Köyü, Tahtalı Köyü, ,Koçoğlu,Kekler,Turgutlu,Hocaköy,Sofular,Omurlar,Otmanlı,Pamuklar,Yağcılar,Davul,,c,ular,Kepekli,Alacakese,Balkancılar,Gö...
DERİNCE    17/02/2017    12:00    13:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü, ,Muratlı,Çancılar,Sucular,Karakadılar,İshakçılar,Hayrettinli,Bilal Tay,Mehmet ,,,,H.,Mehmet ,D.,,,KÖK5302 KH8145,,,,,,,,...
 DERİNCE    17/02/2017    09:00    10:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü, ,Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü, ,,Muratlı,Çancılar,Sucular,Karakadılar,İshakçılar,Hayrettinli,Bilal Tay,Mehmet ,,,,H.,Meh...
KÖRFEZ    17/02/2017    09:00    17:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Şirinyalı Mah. Bağdat Cad., Bağdat Cad., ,,Karayolları,TR

18 ŞUBAT- İZMİT, DERİNCE, KÖRFEZ, DİLOVASI 

İZMİT MERKEZ    18/02/2017    09:00    16:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Yenişehir Mah. Turan Güneş Cad., Turan Güneş Cad., Seymen Cad., Seymen Mah. Didem Sok., Ayyıldız Sok., ,TR 345 KH 1430,
 İZMİT MERKEZ    18/02/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Cad., Zübeyde Hanım Cad., Arnavut Sok., ,İmamoğlu Sok., TRP 393 A kolu,
İZMİT MERKEZ    18/02/2017    09:00    17:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Çayırköy Köyü, ,Hacıoğlu Köyü, Gölkay, Cami Kuran Kursu,TR946 dahili,
İZMİT MERKEZ    18/02/2017    09:00    17:00    3. Şahıs montaj, demontaj çalışması    Karadenizliler Mah. Hamdi Usta Cad., Hamdi Usta Cad., Hekim Sok., Erdoğan Sok., Aydoğan Sok., Ramazan Sok., Asiye Sok., Gülizar Sok., Baştan Sok., B...

İZMİT MERKEZ    18/02/2017    09:00    17:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Fethiye Köyü, ,TRP934,

DERİNCE    18/02/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Yavuzsultan Mah. Bilge Sok., Yenilik Sok., Bezendi Sok., İtimat Sok., Yılmaz Sok., Cumhuriyet Cad., Hürriyet Cad., Körfez Cad., ,Necatibey İ.Ö.O ,Kent...

KÖRFEZ    18/02/2017    09:00    17:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Kışladüzü Mah., Yukarı Hereke Mah., ,KH8001 KH8002,

DİLOVASI    18/02/2017    09:00    17:00    O.G. şebeke yapım çalışması    Mimar Sinan Mah. Asalet Cad., Asalet Cad., Kardeş Cad., Şeyh Şamil Cad., Mimar Sinan Cad., Barış Cad., Bilal-i Habeş Cad., Orhangazi Mah. 235. Sok...
27328  

19 ŞUBAT- GEBZE, ÇAYIROVA, DARICA
GEBZE MERKEZ    19/02/2017    10:00    16:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Pelitli Köyü, ,Pelitli Köyü, Işık Sk., Bağlar Yolu, Güvercin Sk., Eşref Sk., Yayla Sk., Taş ,Sk., Yeni ,Mezarlık Yolu, Pınar Sk., Gönen Sk., Soylu Sk....
GEBZE MERKEZ    19/02/2017    09:00    14:00    3. Şahıs montaj, demontaj çalışması    Tavşanlı Köyü, ,Tavşanlı Köyü, ,Tavşanlı Mah. Kömürcüoğlu Cad., 2. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. ,Sk., 7. Sk., 8. ,Sk., 9. Sk., 11. Sk., 12. Sk., Nihat Özd...

GEBZE MERKEZ    19/02/2017    09:00    15:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    İnönü Mah. 1985. Sok., 1986. Sok., 1986/4. Sok., 1986/3. Sok., 1986/2. Sok., 1986/1. Sok., 1984. Sok., 1983. Sok., 1987. Sok., Gençlik Cad. TR10154 B...
GEBZE MERKEZ    19/02/2017    09:00    15:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    İnönü Mah. 1984. Sok., 1986/1. Sok., 1987. Sok., İsakoğlu Gıda, Ünsa Çatı DM10152 GH6193
GEBZE MERKEZ    19/02/2017    09:00    15:00    O.G. şebeke yapım çalışması    Güzeller Mah. 901. Sok., 901/1. Sok., 902/2. Sok., 903. Sok., 904. Sok., 905/1. Sok., 902/4. Sok., 903/1. Sok., 908. Sok., 908/1. Sok., 908/2. Sok., 9...
ÇAYIROVA    19/02/2017    12:00    15:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Cumhurıyet Mahallesı Mah. Güler Sok., Erhan Sok., Cihan Sok., Sevindik Sok., Erkan Sok., Kendir Sok., Ege Sok., Deren Sok., Lodos Sok., Adalı Sok., C...
ÇAYIROVA    19/02/2017    12:00    15:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Cumhurıyet Mahallesı Mah. Deren Sok., Keten Sok., Erkan Sok., Huzur Sok., Rüzgar Sok., Karayel Sok., Ceyda Sok., Turgut Özal Cad., İsmet İnönü Cad....
ÇAYIROVA    19/02/2017    09:00    12:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Akse Mah. 542. Sok., 543. Sok., 541. Sok., 553. Sok., Fevzi Çakmak Cad., Yaşar Alkan, Bp Benzin İstasyonu DM7535 GH7099

ÇAYIROVA    19/02/2017    09:00    09:30    3. Şahıs camper açma çalışması    Sekerpınar Mahallesı Mah. Açelya Sok., Ada Sok., Ahu Sok., Akasya Sok., Akçakoca Sok., Aksu Sok., Ardınç Sok., Asmalı Sok., Mandıra Sok., Manolya Sok...
ÇAYIROVA    19/02/2017    09:00    15:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Sekerpınar Mahallesı Mah. Kumsal Sok., Akdeniz Sok., Güvercin Sok., Işık Sok., Fatih Fatihsultan Mehmet Cad., ,Özel Beşler Tamamı, İsmail Çankaya, Ö...
ÇAYIROVA    19/02/2017    14:30    15:00    3. Şahıs camper bağlama çalışması    Sekerpınar Mahallesı Mah. Açelya Sok., Ada Sok., Ahu Sok., Akasya Sok., Akçakoca Sok., Aksu Sok., Ardınç Sok., Asmalı Sok., Mandıra Sok., Manolya Sok...
ÇAYIROVA    19/02/2017    09:00    11:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Sekerpınar Mahallesı Mah. Ayçiçek Sok., Şeker Pınar Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi, Ark Makine, Megeba Yapı, Turkuaz, Uzay Çatı, Can Varil DM7536 ...

DARICA    19/02/2017    09:00    15:00    O.G. şebeke yapım çalışması    Bayramoğlu Mah. Türkan Sok., Balkanlar Sok., Çağlayan Sok., Çağdaş Sok., Evinç Sok., Begonya Sok., Seviçli Sok., Vişnezade Sok., Karakaş Sok., Oya Sok...
DARICA    19/02/2017    09:00    15:00    O.G. şebeke yapım çalışması    Osman Gazi Mah. Mabet Sok., Yaşar Sok., Safran Sok., Su Sok., Mizaç Sok., Mis Sok., Sandal Sok., Ebru Sok., Fidan Sok., Hakan Sok., Göksu Sok., Kanun...

DARICA    19/02/2017    09:00    15:00    O.G. şebeke yapım çalışması    Osman Gazi Mah. İlham Sok., Safran Sok., Üretim Sok.

20 ŞUBAT- GEBZE, ÇAYIROVA

GEBZE MERKEZ    20/02/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Sultan Orhan Mah. 1125. Sok., 1126. Sok., 1130. Sok., 1131. Sok., Kışla Cad., Eski Bağdat Cad. TR10024 C KOLU
GEBZE MERKEZ    20/02/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Sultan Orhan Mah. 1117. Sok., 1130. Sok., 1130/3. Sok., 1130/2. Sok., 1131. Sok., 1117/1. Sok., Kışla Cad., Eski Bağdat Cad., Hükümet Cad. TR10026 ...
GEBZE MERKEZ    20/02/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Arapçeşme Mah. 1042. Sok., 1041. Sok., 1040. Sok., 1039. Sok., 1038. Sok., 1033. Sok., 1037. Sok., Sultan Orhan Mah. Eski Bağdat Cad. TR10026 A KO...
ÇAYIROVA    20/02/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yapım çalışması    Özgürlük Mah. 255/2. Sok., 255/3. Sok., 246. Sok., 255. Sok. TR7048 C KOLU


 

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