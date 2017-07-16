İşte Kocaeli'de ilçe ilçe elektrik kesintileri

SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesindeki mahalle ve köylerde elektrik kesintisi yapacak.

Yapılacak planlı kesintilerin yerleri ve saatleri şöyle: 17 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ GÖLCÜK 09:00-10:00 Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü, Yeni Mah., ,Paksan Villaları,İSU,TRP3666 KH4024, KÖRFEZ 09:00-10:00 Elmacık Köyü, Kalburcu Köyü, ,,Bektaşlar Köyü Tamamı,Su Pompası,Klas ,Med.,Gemkom,İSU,Ercan,TR5109 KH8151, KÖRFEZ 09:00-17:00 Kalburcu Köyü, ,Bektaşlar TRP5382Ö Isu,TR5304, KARTEPE 09:00-15:00 Hasanpaşa Mah., Çiftlik Mah.,Hasanpaşa Kalıcı Konutları,Özdilek Trafik ,Işıkları,Koçak Halı,Kocaeli,Üni.,Başmetal Almina,TR1013-KH7098-KH71, KÖRFEZ 09:00-16:00 Şemsettin Köyü, Kalburcu Köyü, Naip Köyü, Dere Köyü, Elmacık Köyü, ,,EĞNEDİRLER KÖYÜ,BEKTAŞLAR ,ALEV SİTESİ TAMAMI,TRP5312ö ,DEVEKUŞU,,TRP53, KARTEPE 09:00-16:00 Eski Eşme Mah. D-100 Karayolu Cad., D-100 Karayolu Cad.,Avanos Sk.,Hanlı Sk.,İskele Sk.,Göl Yolu SK.,Efsane Sk.,Kurtaran Sk.,Özbek ,Sk.,Sahil, KANDIRA 10:00 -13:00 Kurtyeri Köyü, Kurtyeri Köyü,tr5995 d kolu, DERİNCE 09:00-10:00 Yavuzsultan Mah. Barbaros Cad., Barbaros Cad., Hürriyet Cad., Hürriyet Mah. Erhan Sok., Çınarlı Sok., Göktaş Sok., Park Sok.,tr4591,trp4592,trp4593, DERİNCE 09:00-17:00 Yavuzsultan Mah. Dilek Sok., Güney Sok., Kısmet Sok., Çağatay Sok., Çınarlı Sok., ,trp4093 dahili, KANDIRA 09:00 -17:00 Akçakase Köyü,tr5845 c kolu, DERİNCE 17:00-18:00 Yavuzsultan Mah. Barbaros Cad.,Barbaros Cad., Hürriyet Cad., Hü BAŞİSKELE 09:00-18:00 Camidüzü Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., ,,Taksim Mah.,Çataldere Mah.,Hasan Tahsin K.,,TR2528 KH2045, GÖLCÜK 16:30-17:00 Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvaz DİLOVASI 13:00-16:55 Kayapınar Mah. Köknar Sok., Adalet Sok., Nar Sok., Ozan Sok., Nergis Sok., Ferah Sok., Zirve Sok., Garip Sok., Bahçe Sok., Çelebi Sok., Selviler Cad.,... ÇAYIROVA 09:00-15:00 Atatürk Mah. 340. Sok., 344/1. Sok., 363. Sok., 331. Sok., 329. Sok., Rahmi Dibek Cad. TR7029 C KOLU ÇAYIROVA 15:00-17:00 Özgürlük Mah. 230. Sok., 232. Sok., 228. Sok., 226. Sok., 224. Sok., 222. Sok., 220. Sok., 220/2. Sok., 268. Sok., Uğur Mumcu Cad., Ertuğrul Gazi Ca... DİLOVASI 09:00 12:30 Turgut Özal Mah. 308. Sok., Bağdat Cad. TR8030 A KOLU 18 TEMMUZ SALI GÜNÜ BAŞİSKELE 09:00-18:00 Yuvacık Yakacık Mah., Camidüzü Köyü, ,,Taksim Mah.,Çataldere Mah.,H DİLOVASI 09:00 -17:00 Kayapınar Mah. Alev Sok., Çitlenbik Sok., Esen Sok., Gurbet Sok., İkram Sok., Sedef Sok., Sabır Sok., Serdar Sok., Seval Sok., Toprak Sok., Turgut Öza... GEBZE MERKEZ 09:00-14:00 Arapçeşme Mah. 1078. Sok., 1074. Sok., 1079. Sok., 1073. Sok., 1081. Sok., 1082. Sok., 1084/2. Sok., 1084. Sok., 1082/3. Sok., 1083. Sok., 1082/1. Sok... GEBZE MERKEZ 14:00-17:30 Mustafapaşa Mah. 727. Sok., 728. Sok., 728/1. Sok., Muammer Aksoy, 19 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ DİLOVASI 09:00 -17:00 Orhangazi Mah. 235/1. Sok., 237. Sok., 238. Sok., 241. Sok., 243. Sok., 20 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ DİLOVASI 09:00 -17:00 Mimar Sinan Mah. 538/2. Sok., Orhangazi Mah. 250. Sok., 246/1. Sok., 25 GEBZE MERKEZ 09:00-18:00 Köşklü Çeşme Mah. 523. Sok., 524. Sok., 523/1. Sok.

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