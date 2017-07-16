  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Kocaeli 28 °C

İşte Kocaeli'de ilçe ilçe elektrik kesintileri

»
İşte Kocaeli'de ilçe ilçe elektrik kesintileri
SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesindeki mahalle ve köylerde elektrik kesintisi yapacak.

Yapılacak planlı kesintilerin yerleri ve saatleri şöyle:

17 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ

GÖLCÜK 09:00-10:00 Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü, Yeni Mah., ,Paksan Villaları,İSU,TRP3666 KH4024,

KÖRFEZ  09:00-10:00 Elmacık Köyü, Kalburcu Köyü, ,,Bektaşlar Köyü Tamamı,Su Pompası,Klas ,Med.,Gemkom,İSU,Ercan,TR5109 KH8151,

KÖRFEZ  09:00-17:00 Kalburcu Köyü, ,Bektaşlar TRP5382Ö Isu,TR5304,

KARTEPE 09:00-15:00 Hasanpaşa Mah., Çiftlik Mah.,Hasanpaşa Kalıcı Konutları,Özdilek Trafik ,Işıkları,Koçak Halı,Kocaeli,Üni.,Başmetal Almina,TR1013-KH7098-KH71,

KÖRFEZ   09:00-16:00 Şemsettin Köyü, Kalburcu Köyü, Naip Köyü, Dere Köyü, Elmacık Köyü, ,,EĞNEDİRLER KÖYÜ,BEKTAŞLAR ,ALEV SİTESİ TAMAMI,TRP5312ö ,DEVEKUŞU,,TRP53,

KARTEPE 09:00-16:00 Eski Eşme Mah. D-100 Karayolu Cad., D-100 Karayolu Cad.,Avanos Sk.,Hanlı Sk.,İskele Sk.,Göl Yolu SK.,Efsane Sk.,Kurtaran Sk.,Özbek ,Sk.,Sahil,

KANDIRA 10:00 -13:00 Kurtyeri Köyü, Kurtyeri Köyü,tr5995 d kolu,

DERİNCE 09:00-10:00 Yavuzsultan Mah. Barbaros Cad., Barbaros Cad., Hürriyet Cad., Hürriyet Mah. Erhan Sok., Çınarlı Sok., Göktaş Sok., Park Sok.,tr4591,trp4592,trp4593,

DERİNCE 09:00-17:00 Yavuzsultan Mah. Dilek Sok., Güney Sok., Kısmet Sok., Çağatay Sok., Çınarlı Sok., ,trp4093 dahili,

KANDIRA 09:00 -17:00 Akçakase Köyü,tr5845 c kolu,

DERİNCE 17:00-18:00 Yavuzsultan Mah. Barbaros Cad.,Barbaros Cad., Hürriyet Cad., Hü

BAŞİSKELE 09:00-18:00  Camidüzü Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., ,,Taksim Mah.,Çataldere Mah.,Hasan Tahsin K.,,TR2528 KH2045,

GÖLCÜK 16:30-17:00  Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvaz

DİLOVASI 13:00-16:55 Kayapınar Mah. Köknar Sok., Adalet Sok., Nar Sok., Ozan Sok., Nergis Sok., Ferah Sok., Zirve Sok., Garip Sok., Bahçe Sok., Çelebi Sok., Selviler Cad.,...

ÇAYIROVA 09:00-15:00 Atatürk Mah. 340. Sok., 344/1. Sok., 363. Sok., 331. Sok., 329. Sok., Rahmi Dibek Cad. TR7029 C KOLU

ÇAYIROVA 15:00-17:00  Özgürlük Mah. 230. Sok., 232. Sok., 228. Sok., 226. Sok., 224. Sok., 222. Sok., 220. Sok., 220/2. Sok., 268. Sok., Uğur Mumcu Cad., Ertuğrul Gazi Ca...

DİLOVASI 09:00 12:30 Turgut Özal Mah. 308. Sok., Bağdat Cad. TR8030 A KOLU

18 TEMMUZ SALI GÜNÜ

BAŞİSKELE 09:00-18:00  Yuvacık Yakacık Mah., Camidüzü Köyü, ,,Taksim Mah.,Çataldere Mah.,H

DİLOVASI 09:00 -17:00 Kayapınar Mah. Alev Sok., Çitlenbik Sok., Esen Sok., Gurbet Sok., İkram Sok., Sedef Sok., Sabır Sok., Serdar Sok., Seval Sok., Toprak Sok., Turgut Öza...

GEBZE MERKEZ 09:00-14:00 Arapçeşme Mah. 1078. Sok., 1074. Sok., 1079. Sok., 1073. Sok., 1081. Sok., 1082. Sok., 1084/2. Sok., 1084. Sok., 1082/3. Sok., 1083. Sok., 1082/1. Sok...

GEBZE MERKEZ 14:00-17:30 Mustafapaşa Mah. 727. Sok., 728. Sok., 728/1. Sok., Muammer Aksoy,

19 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ

DİLOVASI 09:00 -17:00 Orhangazi Mah. 235/1. Sok., 237. Sok., 238. Sok., 241. Sok., 243. Sok.,

20 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ

DİLOVASI 09:00 -17:00 Mimar Sinan Mah. 538/2. Sok., Orhangazi Mah. 250. Sok., 246/1. Sok., 25

GEBZE MERKEZ 09:00-18:00 Köşklü Çeşme Mah. 523. Sok., 524. Sok., 523/1. Sok.

Bu haber toplam 589 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli’de 249 hafızla sabah namazı kılındı15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:20
  • BAŞSİAD ile MARKA iş birliği içerisinde olacak15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:12
  • İskeçe,"Demokrasi herkes lazım"15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:54
  • Havuza düşen inek böyle kurtarıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:47
  • Meteoroloji'den Kocaeli için sağanak uyarısı15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:00
  • Karamürsel’de ‘15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü’ yapıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:18
  • Gençlik Merkezi’nde anma programı yapıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:41
  • İZAYDAŞ, ÇED heyetini ağırladı15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:33
  • CHP Helva dağıttı15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:30
  • Kocaeli’de ağaçlara can suyu veriliyor15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:27
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti