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İşte Kocaeli'de yerleri değişen emniyet müdürlerinin tam listesi

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İşte Kocaeli'de yerleri değişen emniyet müdürlerinin tam listesi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde terfi eden ve başka illerden ilimize gelen müdürlerin görev yerleri belli oldu.

İşte değişen emniyet müdürlerinin görevleri:

KARAKAŞ DEVAM 
2. sınıf Emniyet Müdürü Kaan Yıkılmaz İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vekilliğinden İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Aytekin Uyar İstanbul Emniyet Müdürlüğünden İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine devam, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine devam, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Şaban Beşer Yabancılar Şube Müdürü görevinden, Yabancılar Şube Müdürü, Trafik Tescil Şube Müdür Vekilliğine, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Turhan Aksoy Eğitim Şube Müdürü Sosyal Hizmetler Şube Müdür vekilliği görevinden İkmal Şube Müdürü, İnşaat Emlak Şube Müdür Vekilliği, Sosyal Hizmetler Şube Müdür vekilliği, Ulaştırma Şube Müdürlüğü görevine getirildi.

Karakaş ve Keskin görevine devam

ÇEVİK KUVVETE MÜDÜR
3. Sınıf Emniyet Müdürü Yaşar Sipahi Sakarya Emniyet Müdürü grevinden Çocuk Şube Müdürlüğüne, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yıldırım Güler Personel Şube Müdürü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdür Vekilliği görevinden Personel Şube Müdürü, Bütçe Şube Müdür Vekili, Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdür Vekilliği görevine, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Nihat Uzun Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü görevinden Bilgi Teknojşleri, Şube Müdürü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekilliği görevine, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Gölcüklü Trafik Denetleme Şube Müdürü görevinden, Trafik Denetleme Şube Müdürü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekilliğine, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Eren Reçber Koordinasyon Şube Müdürü görevinden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevine, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü görevinden Koordinasyon Şube Müdürü, Belge Yönetimi Şube Müdür Vekilliği görevine getirildi.

BAHÇEKAPILI ASALETEN KALDI
4. Sınıf Emniyet Müdürü Serdar Özdemir KOM Şube Müdürü görevinden KOM Şube Müdürü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdür vekilliği, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Kodal Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Vekili görevinden Asayiş Şube Müdürü Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekilliği görevine, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Atilla Can Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Derince İlçe Emniyet Müdürü,  Deniz Limanı Şube Müdür vekilliği, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı Karamürsel İlçe Emniyet Müdür vekilliği görevinden Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Timur Uzun Koruma Şube Müdür vekilliği görevinden Koruma Şube Müdürü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdür vekilliği görevine, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Erdal Öktem Asayiş Şube Müdürlüğü Geçici Tem Şube Müdürlüğü görevinden Tem Şube Müdür Yardımcılığına, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Okan Tekin Asayiş Şube Müdürlüğü Geçici Tem Şube Müdürlüğü görevinden Gölcük İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı görevine, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Erkan Kaçar Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Gebze İlçe Emniyet Müdür yardımcılığına getirildi.

Çiğdem ARMAĞAN

Emniyet müdürü Bahçekapılı asaletini aldı

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