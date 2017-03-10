  • BIST 89.784
  • Altın 144,642
  • Dolar 3,7574
  • Euro 3,9873
  • Kocaeli 9 °C

İşte Kocaeli'deki araç sayısı

»
İşte Kocaeli'deki araç sayısı
Kocaeli'de trafiğe kayıtlı araç sayısının ocak ayı sonu itibarıyla 360 bin 228 olduğu bildirildi.

Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 211 bin 701 adet taşıtın %53,8’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,2'sini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,9’unu kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KOCAELİ’DEKİ DURUM
Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 355 bin 770'den 360 bin 228'e yükseldi.

Araç türlerine bakıldığında Kocaeli’deki araçları 210 bin 578 otomobil, 8 bin136 minibüs, 7 bin 313 otobüs, 69 bin 024 kamyonet, 22 bin 625 kamyon, 25 bin 308 motosiklet, 16 bin 187 Traktör, 1 bin 057 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

 

Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kontaklar bugün kapandı10 Mart 2017 Cuma 08:56
  • Cezaevi personel yükselme sınav tarihi belirlendi10 Mart 2017 Cuma 08:49
  • Başkan Karaosmanoğlu, ''Türkiye güçlüyse Batı Trakya’da güçlüdür''09 Mart 2017 Perşembe 21:28
  • Batı Trakyalı kadınlar 8 Mart'ı coşkuyla kutladı09 Mart 2017 Perşembe 20:59
  • Dr. Aydınlık’a yeni görev09 Mart 2017 Perşembe 20:00
  • Estetik İzmit'te tartışıldı09 Mart 2017 Perşembe 18:49
  • Darıca Belediyesi’nden "Kararım Evet" film yarışması09 Mart 2017 Perşembe 18:44
  • Perşembe Pazarı'nda dengeli fiyatlar09 Mart 2017 Perşembe 18:22
  • AİLE KONAK’TAN KADINLAR GÜNÜ JESTİ09 Mart 2017 Perşembe 17:49
  • Nuh Çimento İş Okuluna kuaför atölyesi kuruldu  09 Mart 2017 Perşembe 16:59
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti