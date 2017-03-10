İşte Kocaeli'deki araç sayısı

Kocaeli'de trafiğe kayıtlı araç sayısının ocak ayı sonu itibarıyla 360 bin 228 olduğu bildirildi.

Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 211 bin 701 adet taşıtın %53,8’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,2'sini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,9’unu kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KOCAELİ’DEKİ DURUM

Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 355 bin 770'den 360 bin 228'e yükseldi.

Araç türlerine bakıldığında Kocaeli’deki araçları 210 bin 578 otomobil, 8 bin136 minibüs, 7 bin 313 otobüs, 69 bin 024 kamyonet, 22 bin 625 kamyon, 25 bin 308 motosiklet, 16 bin 187 Traktör, 1 bin 057 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.