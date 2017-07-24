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İşte Kocaeli'deki “Huzurlu Parklar” uygulamasının bilançosu

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İşte Kocaeli'deki “Huzurlu Parklar” uygulamasının bilançosu
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Türkiye Huzurlu Parklar Uygulamasının Kocaeli ayağında bin 653 kişi sorgulanırken 158 araç da kontrol edildi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü parklarda huzurun sağlanması amacıyla “Huzurlu Parklar” uygulamasını hayata geçirdi. 2 bin 471 ekipteki 7 bin 968 personel ve 39 detektör köpek ile gerçekleştirilen denetimler sırasında şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilerek, üst aramaları yapıldı. Aramalar sonucunda şüpheli bulunan şahıslar gözaltına alındı. Kocaeli’de yapılan uygulamaya Asayiş, Narkotik ve Trafik Denetleme Şube ekipleri katıldı. İlçe emniyet Müdürlüğü’ne bağlı toplam 281 personel uygulamaya katılırken, bin 653 kimlik sorgulaması ve 158 araç kontrolü yapıldı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan 4 şahıs yakalandı. Uygulamada görevli bir memure hakarette bulunan bir şahıs gözaltına alınırken, alkollü 5 kişiye cezai işlem uygulandı. 1 şahsa gürültü gereğince, 1 şahsa da kimlik bildirmeme suçundan işlem yapılarak toplamda 871 lira para cezası uygulandı. Ayrıca trafik ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalar çerçevesinde, alkollü araç kullanmak suçundan bir şahsa, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan ise 2 şahsa toplam 7 bin 166 TL para cezası uygulandı. Bir araç ise trafikten men edildi. Ekipler yapılan uygulamanın ilerleyen zamanlardan devam edeceğini bildirdi.

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