İşte Kocaeli'deki sözde sıkı yönetim görevlendirilmesi

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün darbe girişi sırasında Donanma Komutanlığı ve bağlı birimlerdeki eylemlere ilişkin hazırladığı 852 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamede, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sıkı yönetim direktifinde yapılan görevlendirmelerde, Tümamiral Sinan Azmi Tosun'un Kocaeli Sıkı Yönetim Komutanı ve aynı zamanda Donanma Komutanı, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Nazmi Ekici'nin Harp Filosu Komutanı, Tuğamiral Ayhan Bay'ın Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Hayrettin İmren'in Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı olarak devamına, Tümamiral Gürel Kaynak'ın Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı olarak devamına, Tümamiral Hakan Üstem'in Sahil Güvenlik Komutanı olarak devamına" şeklinde görevlendirmelerin yapıldığının belirlendiği aktarıldı.

AA

Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin "darbe" iddianamesi kabul edildi