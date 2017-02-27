İşte Kocaeli'den giden ve yeni gelen hakim - savcılar

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni bir kararname yayımladı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 427, idari yargıda 27 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre ilimizden 8 hakim ve savcı başka illere, 6 yeni hakim ve savcı ise ilimize atandı. Ayrıca aralarında Gebze Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ozan Adıyaman'ın da olduğu Yargıtay'a 100 tetkik hakim görevlendirildi.

Kocaeli'ye Gelenler:

Ali Kemaloğlu Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğinden Kocaeli İdare Mahkeme üyeliğine,

Raşit Emir Dellal Bursa Cumhuriyet Savcılığından Kocaeli Savcılığına,

Özlem Sinan Dellal Bursa Hakimliği'nden Kocaeli Hakimliğine,

Mehmet Etyemez Kınık Cumhuriyet Savcılığından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

Sinan Dümbül Nizip Hakimliğinden Gebze Hakimliğine,

Rize hakimi Mustafa Paksoy Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı.

Kocaeli'den Gidenler

Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şamil İnan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına,

Kocaeli Hakimi Elif Yalçın Dereli İstanbul Bölge Adliye Mahkeme üyeliğine,

Kocaeli Cumhuriyet Savıcısı Ali Dereli İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na,

Yasin Uğurer Körfez Hakimliğinden Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına,

Gebze Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ozan Adıyaman Yargıtay Tetkik Hakimliğine,

Gebze Cumhuriyet Savcısı Pınar Çağlar Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığına,

Gebze eski Hakimi Mehtap Karslı Hatay Hakimliğine,

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Harun Ercan Bursa Cumhuriyet Savcılığına atandı.