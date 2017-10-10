İşte Kocaeli'nin 2017 yılı yatırımı

Kocaeli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısının üçüncüsü bugün Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Akçakoca toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda 2017 yılının ilk dokuz ayında yatırım programında bulunan projelerin gerçekleşme durumu değerlendirildi. Toplantıya ilçe kaymakamları, daire müdürleri ve belediye yetkilileri katılım sağladı.

793 PROJE UYGULANMAKTA

Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Aksoy şunları söyledi: “Kocaeli ilinde, 2017 yılında, kamu yatırımı olarak toplam 793 proje uygulanmakta. Bu projelerin 286 adedi Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 507 adedi ise mahalli idareler tarafından yürütülmekte. Yılın ilk dokuz ayında 206 proje tamamlandı. İnşaatı devam eden 486 projeden 175 adedinde yüzde 75, 103 adedinde yüzde 50, 72 adedinde yüzde 25’in üzerinde, 136 adedinde ise yüzde 25’in altında fiziki gerçekleşme sağlandı.

46 PROJE İHALE AŞAMASINDA

İhale aşamasında bulunan proje sayısı 46, henüz başlanamayan proje sayısı ise 55’tir. Başlanılmayan projelerin nedenleri ise yeni ihale edilmiş ve sözleşme aşamasında olması, proje aşamasının tamamlanamaması, revize proje etüt çalışmaları ve arsa tahsis işlemlerinin devam etmesidir. 2017 yılı yatırımlarının proje tutarı toplamı 11 milyar 277 milyon TL’dir. 2017 yılı ödenek toplamı ise 2 milyar 524 milyon TL’dir. Toplam ödeneğin yüzde 64’ü mahalli idarelere, yüzde 36’sı ise Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına aittir. 2017 yılı yatırımları için öngörülen toplam ödenekten yapılan harcama 1 milyar 240 milyon TL’dir. 2017 Yılı ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 49’dur.”

Çiğdem ARMAĞAN