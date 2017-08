İşte Kocaeli’nin 7 aylık yangın bilançosu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı istatistiklerine göre 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında ilimize toplam 2 bin 253 adet yangın söndürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara gazetemize açıklamalarda bulundu. Kara, bir buçuk sene önce devlet tarafından tüm acil çağrıların 112 numarasına bağlandığını ve uygulama için Kocaeli’nin de pilot iller arasında olduğunu ifade etti. Kara, “Eskiden polis için 115, itfaiye için 110 numaraları tuşlanıyordu. Devlet daha kolay bir uygulama getirerek her acil çağrıyı tek bir numara olan 112’ye bağladı. Vatandaşın ne derdi varsa sadece 112’yi tuşlaması yeterli olacak. Bir gün gelecek bütün numaralar tarih olacak ve vatandaş tek numaradan acil hizmete ulaşacak” açıklamasında bulundu.

TABLETE KONUM ATILIYOR

Acil durumun işleyişi hakkında bilgi veren Kara, “Vatandaş ortak numara olan 112’yi tuşladığında karşısında ilk çağrı merkezini buluyor. Derdini anlattığında hemen onu acil ilgili masaya aktarıyor. Hemen tam detaylı adresi olmasa bile harekete geçiyor. Diyelim yangın ihbarı var. Çağrı merkezi itfaiyeye haber verdiği an itfaiye 30 saniye içinde istikamete doğru anında yola çıkıyor. Detaylı adres yolda veriliyor. İtfaiye aracı şoförünün hemen yanında bulunan memurun tabletine yangın yerinin konumu atıyor. Telsizle trafiğin durumu da an be an anlatılıyor. Eğer trafik sıkışıksa başka bir yol güzergahı veriliyor” diye konuştu. İlk yangın ihbarı geldiğinde merkezden sabit olarak 3 veya 4 itfaiye aracının çıktığını söyleyen Kara, “Yangının büyüklüğüne göre ek araç takviyesi yapılıyor. Merkez’de itfaiye araçları her zaman hazır bekliyor. Araçların her birinin içinde 20 ton su bulunuyor” dedi.

1 Ocak-31 Temmuz 2017 istatistikleri:

Toplam yangın: 2 bin 253 adet

Hizmet: 1858 adet (hayvan kurtarma, su çekme, insan kurtarma, trafik kazası)

Trafik kazası: 319 adet

Hayvan kurtarma: 750 adet

Kapı açma: 235 adet

Tehlike arz eden durumlar ve su çekme: 77 adet

Araç hizmeti: 114 adet

Hasar tespiti: 113 adet

İnsan kurtarma: 249 adet

Çiğdem ARMAĞAN