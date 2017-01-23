İşte Kocaeli’nin Aile Yapısı raporu

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın işbirliğiyle 2016 yılında Türkiye genelinde yaptığı Aile Yapısı Araştırmasının sonuçlarını açıklandı.

Şennur YILDIZ

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli İl Müdürü Zeki Bostan, TÜİK’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın işbirliğiyle 2016 yılında Türkiye genelinde 20 bin 580 hane halkı ile yapılan Aile Yapısı Araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Türkiye’deki 100 çocuktan 86’sının gündüz bakımı annesi tarafından yapılırken, Kocaeli’de de bu oran Türkiye ile büyük benzerlik gösteriyor. İlimizde de çocuğuna kendisi bakan anne yüzde 85,6 oranında. Çocuklarını, kreş ve anaokullarında gönderen aile oran ise ilimizde % 2,8



ÇOCUKLARDAKİ DİSİPLİN CEZALARI

Son bir yıl içerisinde çocuk veya çocuklarına ceza veren anne ve babaların ne tür ceza verdikleri incelendiğinde; anne ve babaların çocuklarına verdikleri en yaygın ceza türü, %72,6 ile azarlama oldu. Bunu, % 48,7 ile interneti yasaklama ve % 40,8 ile TV izlemesine izin vermeme cezaları gösterildi. Son bir yıl içerisinde anne ve babaların çocuklarına verdikleri en az ceza türü % 8,9 ile odaya kapatma oldu. Bunu, % 14,2 ile harçlığını kesme ve % 14,3 ile arkadaşları ile görüştürmeme cezaları izledi.

BÜYÜKLERİN YANINDA BAKILAN ÇOCUK ORANI %7,3

Anneanne ya da babaanne tarafından bakılan çocuk oranı Türkiye’de %7.4 iken, ilimizde bu oran yüzde 7.3 olarak gösteriliyor. Çocuklarını bakıcıya baktıran aile oranı Türkiye’de %1,5 iken, bölgemizde bu oran yükselerek % 2.3’e ulaşıyor. Öte yandan akraba ve diğer kişilerce çocuk bakımı sağlanan oran Türkiye’de 2,3 iken, Kocaeli’nde ise yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

EVLENME YAŞI

TÜİK’in araştırmalarına göre 2016 yılında ilimizde evlenme yaşı erkeklerde 25-29 yaş aralığında % 53,9 iken, kadınlarda 20-24 yaş aralığında % 46,9 olarak açıklandı. İlk evliklerin % 59,9’u görücü usulüyle gerçekleşiyor. 18 yaş altı ilk evlenme yaşı Türkiye’de %17,9. Bölgemizde ise bu oran %15. 3 olarak açıklandı. TÜİK verilerinde dikkat çeken en önemli konu ise hem resmi, hem dini nikâhı bulunanlar oldu. Dini ve resmi nikahı ile evlilik yapan % 97.1 iken sadece resmi nikah yapanların oranı % 1,8, dini nikah yapanlar ise % 1.1 olarak gösterildi.



İLGİSİZLİK BOŞANMALARI ARTIRIYOR

Yapılan araştırmalarda boşanmanın en büyük sebebi % 50,9 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma, % 30. 2 ile ekonomik geçimi sağlayamama, % 24,3 ile eşlerin ailelerine karşı saygısız davranmaları gösteriliyor. Boşanmaların % 3.4’ü çocuk olmaması, % 6.9 kumar, %2.5’i madde bağımlılığı, % 20.4’ü aldatma olarak kayıtlara geçti.

Bireylerin % 31.4’ünün istediği ideal çocuk sayısını 3 olarak gösterilirken, en fazla 2 çocuk isteyen oran % 32 ve % 0,3 ise hiç çocuk istemiyor. Bireylerin yaşlılıktaki tercihleri ise % 37.6 ile çocuklarının yanında kalma %29,4’ü evde balkım hizmeti almak, %11 ise huzurevini tercih gösterdi.