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İşte Kocaeli’nin eğitim düzeyi raporu

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İşte Kocaeli’nin eğitim düzeyi raporu
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2016 Ulusal Eğitim İstatistikleri kapsamında bitirilen eğitim düzeyi ile ilgili verileri açıkladı.

Türkiye’de Okuma yazma bilenlerin sayısı toplamda 68 milyon 370 bin 147 kişi, Okur-yazar fakat bir okul bitirmeyen 8 milyon 126 bin 281 kişi olarak açıklandı. Okuma yazma bilmeyen 2 milyon 482 bin 432 kişi, ilkokul mezunu 19 milyon 805 bin 44 kişi, İlköğretim mezunu 8 milyon 481 bin 757 kişi, Ortaokul veya Dengi mezunu 8 milyon 473 bin 20 kişi, Lise veya Dengi Mezunu 13 milyon 717 bin 8 kişi, Yüksekokul veya Fakülte mezunu 8 milyon 922 bin 146 kişi, Yüksek Lisans mezunu 673 bin 405 kişi, Doktora Mezunu 171 bin 486 kişi olarak belirlendi.

KOCAELİ’DE DOKTORALI 3 BİN KİŞİ
TÜİK verilerine göre geçen yıl itibarıyla Kocaeli’de ilkokul mezunu sayısı 409 bin 533 kişi olarak tespit edildi.
Kocaeli’de Okuma yazma bilenlerin sayısı toplamda 1 milyon 595 bin 070 kişi. Okur-yazar fakat bir okul bitirmeyenler ise 154 bin 523 kişi olarak açıklandı. Kocaeli’de okuma yazma bilmeyen 39 bin 937 kişi, ilkokul mezunu 409 bin 533 kişi, ilköğretim mezunu 215 bin 307 kişi, ortaokul veya dengi mezunu 211 bin 63 kişi, lise veya dengi mezunu 367 bin 83 kişi, yüksekokul veya fakülte mezunu 219 bin 983 kişi, yüksek lisans mezunu 14 bin 516 kişi ve doktora mezunu 3 bin 62 kişi bulunuyor.
 

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