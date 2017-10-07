İşte Kocaeli'nin evlenme istatistiği

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2016 yılında Türkiye’de evlenen çift sayısı 594 bin 493 oldu. Evlenen çiftlerin yaş gruplarına incelendiğinde, erkekler en fazla 235 bin 986 kişi ile 25-29 yaş grubunda evlenirken, kadınlar ise 208 bin 954 kişi ile 20-24 yaş gruplarında evlendiği gözlendi.

KOCAELİ'DEKİ DURUM

Verilere göre 2016 yılında Kocaeli'de 14 bin 142 çift evlendi. Kocaeli’de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,4 olurken, kadınlarda ise 24,4 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızı binde 7,83 olarak gerçekleşti.

İlimizde erkeklerde 16-19 yaş grubunda 200 kişi, 20-24 yaş grubunda 2 bin 990 kişi, 30-34 yaş grubunda 2 bin 648 kişi, 35-39 yaş grubunda bin 119 kişi, 40-44 yaş grubunda 485 kişi, 45-49 yaş grubunda 265 kişi, 50-54 yaş grubunda 207 kişi, 55-59 yaş grubunda 106 kişi, 60-64 yaş grubunda 84 kişi, 65-69 yaş grubunda 47 kişi, 70-74 yaş grubunda 14 kişi, 75 yaş ve üstü 19 kişi evlendi.

Kadınlarda 16-19 yaş grubunda bin 657 kişi, 25-29 yaş grubunda 3 bin 909 kişi, 30-34 yaş grubunda bin 370 kişi, 35-39 yaş grubunda 706 kişi, 40-44 yaş grubunda 327 kişi, 45-49 yaş grubunda 200 kişi, 50-54 yaş grubunda 114 kişi, 55-59 yaş grubunda 50 kişi, 60-64 yaş grubunda 23 kişi, 65-69 yaş grubunda 10 kişi, 70-74 yaş grubunda 3 kişi, 75 yaş ve üstü 3 kişi evlendi.

KOCAELİ'DE KAÇ ÇİFT BOŞANDI

Kocaeli’de geçen yıl 2 bin 966 çift evliliklerini sonlandırarak, boşandı.