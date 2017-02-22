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İşte Kocaeli'nin sanayi kapasite kullanım oranı

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İşte Kocaeli'nin sanayi kapasite kullanım oranı
Kocaeli sanayinin kapasite kullanım oranı şubat ayında yüzde 70,4 olarak belirlendi

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranları, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre değişmezken, geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 70,4 oldu. 
 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Firmalarımızdan bu ay aldığımız geri bildirimlerden, kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre 0,3 puan azalış var. Firmalarımızın yüzde 57’si kapasite kullanımlarının geçen aya göre gerilediğini belirtti. Azalış nedenleri arasında iç ve dış piyasalardaki durgunluk ve belirsizliklere bağlı ürün talebindeki daralma gösterilmiştir.” dedi. 

Zeytinoğlu, Kocaeli genelinde otomotiv, metal, makine, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanımlarının ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Firmaların iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 20’si, şubat ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 58’i ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 22’si azalacağını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 19’u dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 64’ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 17’si ise azaldığını ifade etmişlerdir.” dedi.
 

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