İşte Kocaeli'nin yeni hakim ve savcıları

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi. Kocaeli'de de 11 hakim ve savcı il dışına atandı.

Kurulun internet sitesinden duyurduğu yaz kararnamesine göre, 32 ile yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı. Kararnameye göre,Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Abdulhamit Durgut ise Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. KOCAELİ'YE GELEN HAKİM VE SAVCILAR Antalya C. Savcısı Hasan Aydoğdu, Kocaeli C. Savcılığı’na Antalya Bölge Adliye Mah. Üyesi Elif Aydoğdu, Kocaeli Hakimliği’ne Bolu Hakimi Çiğdem Karaarslan, Kocaeli Hakimliği’ne İzmir C. Savcısı Adnan Babadağ, Kocaeli C. Savcılığı’na İzmir Hakimi Hülya Babadağ, Kocaeli Hakimliği’ne Hendek C. Savcısı Arif Uslu, Kandıra C. Başsavcılığı’na atandı. KOCAELİ'DEN GİDEN HAKİM VE SAVCILAR Kocaeli C. Savcısı Atilla Ayvacı, Erzurum C. Savcılığı’na Kocaeli Hakimi Gülay Öztürk, Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı’na Kocaeli Hakimi Sema Usta Aslan, Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği’ne Kocaeli C. Savcısı Metin Aslan, Bursa C. Savcılığı’na Kocaeli Hakimi Metin Özdemir, İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği’ne Kocaeli Hakimi İlyaz Çoralı, Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği’ne Gebze Ağır Ceza Mah. Başkanı Ömer Sivrikaya, Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği’ne Gebze Hakimi Derya Konak, Van Hakimliği’ne Kandıra C. Başsavcısı İsmet Dalaslan, Bakırköy C. Savcılığı’na Kandıra Hakimi Mehtap Bayrak Dalaslan, Bakırköy Hakimliği’ne Gölcük C. Başsavcısı Hüseyin Gülle, Aydın C. Savcılığı’na atandı.

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