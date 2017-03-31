İşte Kocaelispor’un ilk 11'i

Bugün 15.00'te oynanacak Kızılcabölük- Kocaelispor karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı.

Kızılcabölük'ün ilk 11'i:

1. BAHADIR

3. TAYFUN

5. HÜSEYİN

6. ALİ HELVACI

7. REHA

9. MUHİTTİN

16 RAMAZAN ERARSLAN

13. TAYGUN

14. EMİR

15. KERİM

17 FATİH ARAT

Kocaelispor'un ilk 11'i:

1. CAN

2. K. GEZER

4 MURAT

5 KEMAL

50 ALİ KETEN

6 MERT

8 SEFA

61 B. ÖZBAKIR

62 ŞENOL

10 B. SÜLEYMAN

7 OĞUZHAN

Kocaelispor bugün Kızılcabölük deplasmanında kazanıp liderlik umutlarını son 5 maça taşımak, Play-Off hattındaki yerini de sağlamlaştırmak istiyor.

Sentetik çim zeminli sahada oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Yeşil-Siyahlı ekipte Sinan, Hamza, Kadir Öge ve Hamza gibi önemli eksikler var.

KIZILCABÖLÜK’E KONUK

Kocaelispor 33.hafta mücadelesinde bugün Kızılcabölük’e konuk oluyor. Geçen hafta evinde Çorum karşısında alınan hesapta olmayan yenilgiyle şampiyonluk umutlarını oldukça azaltan Yeşil-Siyahlı ekibimiz kalan 6 maçta üstündeki takımların kayıplarını beklerken, Play-Off hattındaki yerini de sağlamlaştırmaya çalışacak. Denizli ekibi grubun iddiası ve endişesi olmayan takımlarından biri. Kocaelispor kendisinde sezonun ilk iç saha yenilgisini tattıran rakibinden rövanşı da almak istiyor.

SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekipte Sinan kırmızı, Hamza ve Kadir Öge ise sarı kart cezalısı oldukları yok. Ayrıca, Mesut da sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Ali Keten’i sol beke çekip Kemal’e stoperde görev vermesi, forvet arkasında ise Özgür’ü oynatması bekleniyor. Sentetik çim zeminli Kızılcabölük semt sahasında oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak maçı İstanbul bölgesinden C klasmanı hakemi İlker Yasin Avcı yönetecek.

18’de iki değişiklik

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız Denizli maçının 18 kişilik kadrosunu dün öğle saatlerinde açıkladı. 18’de geçen haftaya göre iki değişiklik var. Cezalı duruma düşen Hamza ile Kadir Öge’nin yerine genç yetenek Eray ile deneyimli savunma oyuncusu Erol kadroya dahil edildi. Kızılcabülük maçı kafilesinde yer alan futbolcular şunlar: Murat Başak, Kılıç, Can, Kadir Gezer, Ali, Kemal, Erol, Mert, Sefa, Kerem, Eray, Özgür, Mehmet, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Şenol, İshak, Oğuzhan.

Kızılcabölük’ün evinde 2 yenilgisi var

Bugünkü rakibimizin iç saha karnesi orta şekerdi. 15 maça çıkan Denizli temsilcisi 6 galibiyet, 7 beraberlik alırken, Tekirdağ ve Ankara Demir’e kaybetti. Evindeki maçlarda 13 gol atan Kızılcabölük 7 gol yedi. Denizli ekibi son iki iç saha maçında berabere kaldı.

