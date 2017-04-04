İşte Kocaelispor'un ilk 11'i

İlk 5’teki yerini önemli ölçüde garantileyen Kocaelispor, bir umut şampiyonluğu kovalıyor. Kocaelispor ve Kozan Belediyespor'un maç kadrosu açıklandı.

Yeşil-Siyahlı ekibimiz son hafta içi mesaisinde Kozan Belediye engelini aşarak doğrudan üst lig bileti umutlarını sürdürmek istiyor. Maç saat 15.00’te.

Takımların maç kadrosu şöyle:

Kocaeslipor:

Kozan Belediye

KOZAN BELEDİYE RAHAT DEĞİL

Play-Off biletini büyük ölçüde cebine koyan Kocaelispor, son 5 haftada az da olsa süren şampiyonluk şansını zorlamak istiyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 34.hafta mücadelesinde bugün Kozan Belediyespor’u ağırlayacak. Düşme hattıyla arasında 6 puan fark bulunan Adana temsilcisi rahat değil. Hafta içi olmasına rağmen taraftarın maça yoğun ilgisi bekleniyor. İlk yarıdaki maç gol düellosu şeklinde geçmiş, uzatmalardaki penaltı golüyle Kocaelispor 3-3’lük skorla 1 puan almıştı.

SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

Kocaelispor’da Sinan 3 maçlık, Kadir Öge ile Hamza ise sarı kart cezalarını tamamladı. Takımda tek eksik sakatlığı süren Mesut. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Amasya’dan 2.Lig hakemi Bilal Köseoğlu yönetecek.