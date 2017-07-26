İşte Kocaelispor'un ilk yarıdaki maçları

Profesyonel takımlarımızın yer aldığı 2 ve 3.Lig’de yeni sezonun maç takvimi bugün belli oldu.

İlimizin profesyonel takımlarının yer aldığı 2 ve 3.Lig’de 2917-/18 sezonu fikstürü bugün çekildi. TFF’nin Riva Tesisleri’nde Orhan Saka Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekimi saat 15.00’te başladı. Önce 2.Lig, ardından 3.Lig kuraları çekildi ve temsilcilerimizin maç programları belirlendi. 2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, dişli takımların yer aldığı kırmızı grupta mücadele edecek. 3.Lig’deki üç temsilcimizden Gölcükspor ile Darıca G.B 2’nci, Kocaelispor ise 3’ncü grupta yer alıyor.

İŞTE KOCAELİSPOR'UN MAÇ TAKVİMİ:

Sultanbeyli Belediye D

Uşakspor

Tekirdağ D

Karaköprü

Aydın D

Arsin

Tarsus İ.Y D

Osmaniye

Payas Belediye

Çorum bel D

Elaziz Belediye

Cizrespor D

Düzyurt

Kızılcabölük D

Karacabey

Tepecik D

Adliye

Kocaelispor'un ilk rakibi belli oldu