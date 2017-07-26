İşte Kocaelispor'un ilk yarıdaki maçları

İlimizin profesyonel takımlarının yer aldığı 2 ve 3.Lig’de 2917-/18 sezonu fikstürü bugün çekildi. TFF’nin Riva Tesisleri’nde Orhan Saka Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekimi saat 15.00’te başladı. Önce 2.Lig, ardından 3.Lig kuraları çekildi ve temsilcilerimizin maç programları belirlendi. 2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, dişli takımların yer aldığı kırmızı grupta mücadele edecek. 3.Lig’deki üç temsilcimizden Gölcükspor ile Darıca G.B 2’nci, Kocaelispor ise 3’ncü grupta yer alıyor.
İŞTE KOCAELİSPOR'UN MAÇ TAKVİMİ:
Sultanbeyli Belediye D
Uşakspor
Tekirdağ D
Karaköprü
Aydın D
Arsin
Tarsus İ.Y D
Osmaniye
Payas Belediye
Çorum bel D
Elaziz Belediye
Cizrespor D
Düzyurt
Kızılcabölük D
Karacabey
Tepecik D
Adliye
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