İşte Körfez'deki huzur operasyonunun bilançosu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz perşembe günü Körfez'de gerçekleştirilen huzur operasyonunun detaylarını açıkladı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Körfez İlçesinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, meydana gelebilecek asayişe müessir olayları ile muhtemel terör eylemlerinin önlenebilmesi, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslar ile suç işleme hazırlığında olan şahıslara karşı Polisin caydırıcı faaliyetlerdeki etkinliğini arttırarak suçluların ve aranan şahısların yakalanması, suça konu maddelerin ele geçirilmesi, vatandaşlarımızın rahat ve huzurunun sağlanması amacı ile belirlenen sabit yol arama ve kontrol noktalarında ve umuma açık yerler de Güven ve Huzur Uygulaması yapılması planlanmıştır.

16 Şubat 2017 Perşembe günü 19.00-22.30 saatleri arasında; İlçe Kaymakamı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Uyuşturucu, TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, İlçe Belediye Zabıta, Gıda ve Tarım, Sağlık Müdürlüğü Personelinden oluşan 15 ayrı grup halinde toplam 213 personel ile yapılan uygulamalarda;

Kimlik kontrolü yapılan (2460) şahıstan, aralarında Tehdit, Hakaret, Kumar Oynatmaktan ve Kumar İçin Yer Temin Etmek vb. suçlarından aranan (6) şahıs yakalanmıştır.

Şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda içime hazır halde bir miktar esrar maddesi ele geçirilmiş, (2) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Kontrol edilen (75) İşyeri ve (10) Dernek lokalinden (7) işyerine Umum İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadığından, (TAPDK) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Belgesi Bulundurmadığından, Kapalı Alanda Sigara İçilmesine Müsaade Edilmesinden, (2) Dernek Lokaline ise Derneğin Lokal Ruhsatı olmadığından dolayı idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilmiştir.

Sabit Yol uygulamasında trafik yönünden kontrolü yapılan (734) araçtan (31) araç sürücüsüne 10 361 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

