İşte Körfez'in 2018 bütçesi

Körfez Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran başkanlığında gerçekleştirildi. 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantı öncesinde bütçe hakkında açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Baran, “3,5 yıldır birlikte ilçemizde ilklere imza attık. 2017’de 230 milyon liralık bütçe yaptık. Şimdi 245 milyon olarak bu bütçeyi gerçekleştireceğiz. Daha sonra bunların yüzde 100 gerçekleşmesi için azami gayretini göstereceğiz.

İLKLERİN BELEDİYESİYİZ

Normal şartlarda bir belediyenin bu gelir tablosu ile 120 milyon liralık bütçeyi aşma şansı yok. Ek kaynaklar üreterek bütçemizi 245 milyon gibi bir değere çıkararak kentteki değişim ve dönüşümleri başlatalım istiyoruz. Eğitime bu kadar önem veren, Türkiye’de üniversite yapan tek belediyeyiz. 3 bin öğrenciye burs verirken, 56 okulunda tamamının ihtiyaçlarını gideren başka bir belediye yok.

İSRAF DEĞİL, YATIRIM BÜTÇESİ

Sarnıç Han, üniversite ve İlimtepe Kültür Merkezi inşaatımız hızla devam ediyor. Biz, Körfez halkının yaşam standartlarını daha da yükseltmek için neler yapabilirizi konuştuk ve bu bütçeyi hayata geçirdik. Biz Körfez’in sadece bugününü planlıyorsak, 50 yılını planlayamıyorsak koltuğun hakkını veremiyoruz demektir. Bu bütçe israf değil, yatırım bütçesidir. En büyük yatırımı nasıl gerçekleştiririz diye gecemizi gündüzümüze kattık.

245 milyon lira bütçeyi ön gördük.

70 MİLYON LİRA BORÇ ÖDEDİK

Körfez’de yatırımları hayata geçirirken borçlanmaya gitmiyoruz. 3,5 yıl içerisinde 70 milyon lira eski borç ödedik. Ve bunu tamamen öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Savurganlık, israf bizim kitabımızda yazmıyor” dedi. Başkan İsmail Baran’ın konuşmasının ardından oylanan 245 milyon liralık 2018 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.



