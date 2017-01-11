İşte KOTO’nun 11’i

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) yönetim kurulu üyeleri aldıkları ortak karar ile Necmi Bulut’u başkan seçtiklerini kamuoyuna duyurdu. KOTO’nun 11 yönetin kurulu üyesi basının karşısına geçti.

Çiğdem ARMAĞAN

YÖNETİMDE EKSİKLER TAMAMLANDI

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan operasyonlar sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilen Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Murat Özdağ'dan sonra KOTO'da sıkıntılar kesilmedi. Ardından odaya başkan seçilen Semih Barış'ın da odaya üye olmaması sebebiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda gelen belge ile başkanlığı düşürülmüştü. Oda üyeleri önceki gün (dün) yaptıkları yönetim kurulu toplantısında Necmi Bulut’u başkan seçti. Bugün de yeniden toplantı yapan yönetim kurulu ardından basın mensuplarına Necmi Bulut’un başkan olduğunu duyurdu.

YILMAZ VE GEZER BAŞKAN

11 kişilik yönetim kurulu üyesi basın mensupları karşısına geçti. Öte yandan Semih Barış’ın düşürülmesi ve Şahin Kaya’nın istifası sebebiyle eksilen yönetim kurulu üyeliklerine Cafer Kozluca ve Hasan Kanca getirildi. Başkan yardımcıları ise Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer oldu. Yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan çiçeği burnunda Başkan Necmi Bulut, “ İki arkadaşımızın görevden düşmesiyle yedekten iki arkadaşımız yönetime çağırdık. Sağ duyulu davranışla tek isimde uzlaşı sağlandı. Önümüzde 9 aylık gibi bir süreç var. Ardından seçim yapılacak. Kısa sürede çalışma yapacağız” diye konuştu.



NEFES KREDİ SÜRESİ ARTMALI

“Odanın marka olduğu tartışılmaz” diyen Bulut, “Odaya kaza ile seçilmiş kişiler değiliz. Kendi ismimizden çok odanın ismi önemli. Herkes bilsin ki 9 ay sonra sağlıklı bir seçim süreci olacak. Herkes kendini iyi temsil edecek kişiyi seçmeli” ifadelerini kullandı. Nefes kredisinden söz eden Bulut, “Nefes kredisinde ortaklığımız var. Nefes kredisinin 12 aylık süreci var. Bu süre yetersiz. 24 ay olsa daha iyi olurdu. Bu süreç inşallah arttırılır” dedi.

KOTO’nun yönetimi şöyle oluştu:

Necmi Bulut (Başkan), Mikail Kayacı, Abdülmelik Kalay, Cafer Kozluca, Halil Baylam, Hasan Kanca, Hüseyin Gezer, Mehmet Akif Şen, Volkan Yılmaz, Yusuf Ziya Uludüz, Zihni Yılmaz.

İşte KOTO'nun yeni başkanı