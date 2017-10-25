İşte KOTO’nun Eylül ayı geliri

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) Ekim ayı meclis toplantısı dün odanın Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Akın Doğan başkanlığında toplanan meclise KOTO Başkanı Necmi Bulut, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Akın Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın kutladı. Doğan, “Cumhuriyetimize yapacağımız en güzel kazanım onu nesilden nesile aktarmaktadır” dedi.

BOSNA HERSEK’E GİDECEKLER

Aylık faaliyet raporunu sunmak için kürsüye gelen KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun. Önümüzdeki ay oda olarak ülke bilgilendirme toplantıları yapacağız. Önümüzde ki dönem ilk toplantımız için Bosna Hersek’e gideceğiz. Sonra bu ülkelerle ticari ilişkiler gerçekleştireceğiz. Katılmanızı öneririm” diye konuştu.

30 DAKİKADA BİTTİ

Eylül ayı mizan raporunu sunmak için kürsüye gelen Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Avni Arıcan, “Odamızın aylık geliri 568 bin 860, 67 TL. Giderimiz ise 560 bin 466,78 TL. 9 aylık dönemde gelir bütçesinin yüzde 75,71’i tahsil edilmiş. Gider bütçesin de yüzde 63, 89’u kullanılmıştır” ifadelerini kullandı. Öte yandan kısa süren meclis 30 dakikada bitti.

Çiğdem ARMAĞAN