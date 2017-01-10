İşte KOTO'nun yeni başkanı

15 Temmuz FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlar sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ'dan sonra KOTO'da sıkıntılar kesilmedi. ardından KOTO Başkanı seçilen Semih Barış'ta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda gelen belge ile başkanlığı düşmüştü. Bu sabah yapılan yönetim kurulu toplantısında Necmi Bulut Başkan olarak seçildi.
Çiğdem ARMAĞAN
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