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İşte KOÜ Öğrenci Konseyinin başkanı

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İşte KOÜ Öğrenci Konseyinin başkanı
Usulüne uygun yapılmadığı gerekçesi ile iptal edilen ve oldukça tartışılan KOÜ Öğrenci Konseyi Seçimi bugün tekrarlandı. Metin Geldeş 23 oyla başkan seçildi.

Ayşegül Kalaycı

Usulüne uygun yapılmadığı gerekçesi ile Rektörlük kararı ile iptal edilen KOÜ Öğrenci Konseyi seçimi yoğun güvenlik önlemi altında ve gergin bir ortamda başladı. Başkanlığı iptal edilen Fahrettin Porsuk ile Ak Parti’nin desteklediği konuşulan Metin Geldeş’in aday olduğu seçim öncesi kapıda nöbet tutan güvenlik görevlileri okula sadece kampüs öğrencilerini alırken diğer fakülte, yüksekokul öğrencilerini almadı. Alınan karara itiraz eden öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Güvenlik görevlileri seçimin yapıldığı Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi’nde de geniş güvenlik önlemi aldı. Salona giren öğrencilerin seçim bitene kadar dışarı çıkmasına izin verilmedi. Seçim KOÜ Genel Sekreteri Fatih Akbulut gözetiminde gerçekleşti. 

SEÇİM BASINA KAPALI
Seçim Divan Kurulu’nun oluşturulması ile başladı. Divan Başkanlığı’na Metin Geldeş’in ekibinden oy çokluğu ile İbrahim Eşref Çolak seçildi. Divan Kurulu’nun seçilmesinin ardından İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Seçimin geri kalan bölümü basına kapalı olarak gerçekleşti. 

GELDEŞ BAŞKAN

Seçimde toplam 41 fakülte temsilcisi oy kullandı. Kulanılan oylardan Metin Geldeş 23 oy, Fahrettin Porsuk 18 oy aldı. Sonuçlara göre KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Metin Geldeş seçildi.

OY KULLANMA ÇİZELGESİ
İbrahim Kuşçu, Rahime Rümeysa Şahin, İbrahim Eşref Çolak, Melih Çalık, Hüseyin Güllü, Abbullah Bakar, Muhittin Büyük, Melih Semih Köse, Fahrettin Porsuk, Özer Söyler, Mehmet Akçin, Şevval Özarslan, Ahmet Burak Özyurt, Seyfullah Utku Öztürk, Dürdane Merve Yılmaz, Osman Sarcan, Samet Kahveci, Hüseyin Uzuner, Metin Geldeş, Doğan Tecir, Emre Erdoğan, Behzat Mutlu Çenk, Selim Yıldırım, Cihan Gümüş, Şahinde Çakır, Kubilay Yıldırım, İsmail Hakkı Haliloğlu, Mert Eski, Erol Mutlu, Fatih Şenol, Serhat Şahiner, Ömer Dinç, İsmail Hakkı Topal, Hüseyin Aslan, Oğuzhan Özkal, Ahmet Can Korkmaz, Hakan Topuz, Derya Topal, Erkan Bayrak, Nurullah Akgül, Onur Kından.

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