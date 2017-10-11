İşte Kurt'un Başbakan'a sunduğu öneri
Geçtiğimiz hafta AK Parti İzmit İlçe Kongresine katılmak için ilimize gelen Başbakan Binali Yıldırım ardından STK'lar ile bir araya gelmişti.
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Toplantıya katılım sağlayan Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Başbakan Yıldırım'a isteklerini dosya halinde sundu. Başkan Kurt, bakanlık tarafından 65 yaş üzeri ücretsiz seyahat eden yolcular için ödenen aylık 750 TL'nin arttırılmasını ya da biniş başı ücret ödenmesini önerdi. Öte yandan Kurt, esnafa araç değişikliğinde 0 faizli kredi verilmesini istedi.
Çiğdem ARMAĞAN
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