İşte Oğuzhan'ın görüştüğü takım

Kocaelispor ile bağlarını, “Reddedemeyeceğim teklif var” diyerek koparan golcü futbolcu, 3.Lig’de iddialı takım kurmak isteyen Bayburt Özel İdare görüşüyor. 3.Lig şartlarında çok iyi teklif alan golcü ismi uzaklık düşündürüyor.

İSTANBUL’DA GÖRÜŞTÜLER

İki sezon forma giydiği Kocaelispor’dan teklif edilen ücreti düşük bulduğu için ayrılan Oğuzhan Türkmen, yeni sezon iddialı takım kurmak isteyen Bayburt Özel İdare’nin yakın takibinde. Geçen sezon Kocaelispor’un grubunda yer alan ekibin yöneticileri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Oğuzhan ile görüşme yaptı. Karedeniz ekibinin uzun süredir peşinde olduğu Oğuzhan’a 3.Lig şartlarında çok iyi para teklif ettiği belirtildi. Oğuzhan’ı bu transferle ilgili düşündüren tek konu, şehrin uzaklığı. Körfez ilçede ailesiyle birlikte oturan futbolcunun bu bölgede futbola devam etmek istediği belirtiliyor.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Teklif edilen cazip ücrete rağmen deneyimli futbolcunun görüşmede evet demediği, düşünmek için süre istediği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun bölgedeki takımlardan gelen teklifleri değerlendirebileceği belirtiliyor. Bilindiği gibi Oğuzhan, Kocaelispor ile yaptığı transfer görüşmesinde kendisine bir kulübün reddetmeyeceği bir teklifte bulunduğunu söylemişti. Bu teklifi yapan kulübün Karadeniz ekibi olduğu anlaşıldı. Hedefini kesin 2.Lig olarak belirleyen Bayburt Özel İdare’nin yıldız futbolcuya bir yıl için 200 bin TL’nin üzerinde ücret teklif ettiği belirtiliyor.

