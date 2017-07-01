  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli 35 °C

İşte Oğuzhan'ın görüştüğü takım

»
İşte Oğuzhan'ın görüştüğü takım
Kocaelispor ile bağlarını, “Reddedemeyeceğim teklif var” diyerek koparan golcü futbolcu, 3.Lig’de iddialı takım kurmak isteyen Bayburt Özel İdare görüşüyor. 3.Lig şartlarında çok iyi teklif alan golcü ismi uzaklık düşündürüyor.  

İSTANBUL’DA GÖRÜŞTÜLER  
İki sezon forma giydiği Kocaelispor’dan teklif edilen ücreti düşük bulduğu için ayrılan Oğuzhan Türkmen, yeni sezon iddialı takım kurmak isteyen Bayburt Özel İdare’nin yakın takibinde. Geçen sezon Kocaelispor’un grubunda yer alan ekibin yöneticileri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Oğuzhan ile görüşme yaptı. Karedeniz ekibinin uzun süredir peşinde olduğu Oğuzhan’a 3.Lig şartlarında çok iyi para teklif ettiği belirtildi. Oğuzhan’ı bu transferle ilgili düşündüren tek konu, şehrin uzaklığı. Körfez ilçede ailesiyle birlikte oturan futbolcunun bu bölgede futbola devam etmek istediği belirtiliyor. 

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ
Teklif edilen cazip ücrete rağmen deneyimli futbolcunun görüşmede evet demediği, düşünmek için süre istediği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun bölgedeki takımlardan gelen teklifleri değerlendirebileceği belirtiliyor. Bilindiği gibi Oğuzhan, Kocaelispor ile yaptığı transfer görüşmesinde kendisine bir kulübün reddetmeyeceği bir teklifte bulunduğunu söylemişti. Bu teklifi yapan kulübün Karadeniz ekibi olduğu anlaşıldı. Hedefini kesin 2.Lig olarak belirleyen Bayburt Özel İdare’nin yıldız futbolcuya bir yıl için 200 bin TL’nin üzerinde ücret teklif ettiği belirtiliyor. 
 

Bu haber toplam 647 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhammed Emin, Maltepe’de01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:26
  • Mehmet Öztonga, Ümraniye’den ayrıldı01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:25
  • Kartepe Kupası için hazırlık01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:23
  • Kavaklı’da turnuva01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:21
  • Kadın futbolda yıldız ve gençler Türkiye Şampiyonası kuraları salı günü çekilecek01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:20
  • Şenlik havasında kongre01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:06
  • Derince’de ikinci tur maçları başlıyor01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:02
  • Kocaeli Birlikspor’dan önemli uyarı: Sakın inanmayın01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:30
  • Oğuzhan'ın yeni takımı belli oldu30 Haziran 2017 Cuma 18:27
  • Camia Ümit Metin Yıldız konusunda ikiye bölündü30 Haziran 2017 Cuma 16:37
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti