İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı açıklandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yaptığı başvuruya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kendisine verdiği 24 Şubat 2017 tarihli yanıttaki rakamları açıkladı. Buna göre Osmangazi Köprüsü'nden, Aralık 2016'da 271 bin 671 ve Ocak 2017'de 380 bin 814 otomobil eşdeğer araç geçti. Şubat 2017'nin ilk 20 gününde geçen araç sayısı da 288 bin 797 oldu. İşletmeci şirkete günlük 40 bin (Aylık 1 milyon 200 bin) geçiş garantisi verildiği dikkate alındığında, Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı çok düşük kaldı.



CHP Milletvekili Haydar Akar, köprü geçiş ücretinin 1 Ocak 2017'den itibaren 89 liradan 65 liraya düşürülmesine karşın, garanti edilen günlük 40 bin araç geçişine karşın geçen araç sayısının 12 binlerde kaldığı görüşünü savundu.

Geçen yıl 30 Haziran'da hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nde işletici firma ile yapılan sözleşmeye göre 35 dolar+ KDV geçiş ücreti belirlendiğini, ancak bunun ilk başta 89 lira olarak uygulandığını, sonra 65 liraya düşürüldüğünü belirten Akar, oysa ocak ayındaki dolar kuruna göre araç geçiş ücretlerinin 133 lira olması gerektiği görüşünü savundu



KARAYOLLARI: HENÜZ FARK ÖDENMEDİ, HESAPLIYORUZ



Haydar Akar'ın başvurusu üzerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:



"Sözleşmeye göre Osmangazi Köprüsü'nün günlük araç garantisi 40 bin otomobil eşdeğer/gün araçtır. Köprü ve otoyoldaki tüm gişelerden elde edilen gelirlerin toplamı, garanti edilen araç sayılarına karşılık hesaplanan gelirden düşük olması halinde, aradaki fark genel bütçeden görevli şirkete ödenecektir. Bugüne kadar görevli şirkete herhangi bir ödeme yapılmamış olup, ödenecek tutar farkının hesaplama çalışmaları devam etmektedir."



ÜCRET DÜŞÜNCE GEÇİŞLER ARTTI



Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayılarını şöyle açıkladı:



Aralık 2016 - 271 bin 671 otomobil eşdeğer/gün araç



Ocak 2017 - 380 bin 814 otomobil eşdeğer/gün araç



Şubat 2017- (20 Şubat 2017 dahil) - 288 bin 797 otomobil eşdeğer/gün araç.