İşte Özdağ ve Çakmak'ın yargılanacağı tarih

Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan ilimizdeki tanınmış işadamlarının yargılanma süreci başlıyor.

Murat Özdağ ve Ramazan Baştürk 23 Mart, Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman ise 29 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.

YAKLAŞIK 7 AY SONRA

FETÖ operasyonu sonrası gözaltına alınan pek çok isimle birlikte KOTO eski Başkanı Murat Özdağ, Mobesko eski Başkanı Ramazan Baştürk, Çakmak Market ortaklarından Murat Çakmak ile işadamı Hüseyin Karaman da tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Şahıslar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlayan operasyonların ardından yaklaşık 7 ay sonra yargılanmaya başlanacak.

ERSAYIN IŞIK SAVUNACAK

Tutuklu sanıklar hakkında ‘Örgüt üyeliği ve örgüte finans sağlama’ suçlamasıyla dava açıldığı öğrenildi. Dört işadamının avukatlığını Kocaeli Barosu eski Başkanları’ndan Av.Ersayın Işık üstlendi. Murat Özdağ ve Ramazan Baştürk 23 Mart Perşembe günü Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde. Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman da 29 Mart Çarşamba günü Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısında olacak.