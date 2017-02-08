  • BIST 88.249
  • Altın 148,111
  • Dolar 3,7099
  • Euro 3,9710
  • Kocaeli 7 °C

İşte Özdağ ve Çakmak'ın yargılanacağı tarih

»
İşte Özdağ ve Çakmak'ın yargılanacağı tarih
Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan ilimizdeki tanınmış işadamlarının yargılanma süreci başlıyor.

Murat Özdağ ve Ramazan Baştürk 23 Mart, Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman ise 29 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.

YAKLAŞIK 7 AY SONRA

FETÖ operasyonu sonrası gözaltına alınan pek çok isimle birlikte KOTO eski Başkanı Murat Özdağ, Mobesko eski Başkanı Ramazan Baştürk, Çakmak Market ortaklarından Murat Çakmak ile işadamı Hüseyin Karaman da tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Şahıslar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlayan operasyonların ardından yaklaşık 7 ay sonra yargılanmaya başlanacak.

a-006.jpg

ERSAYIN IŞIK SAVUNACAK

Tutuklu sanıklar hakkında ‘Örgüt üyeliği ve örgüte finans sağlama’ suçlamasıyla dava açıldığı öğrenildi. Dört işadamının avukatlığını Kocaeli Barosu eski Başkanları’ndan Av.Ersayın Işık üstlendi. Murat Özdağ ve Ramazan Baştürk 23 Mart Perşembe günü Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde. Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman da 29 Mart Çarşamba günü Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısında olacak.

Bu haber toplam 3598 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahile ceset vurdu08 Şubat 2017 Çarşamba 15:02
  • Yargılanan polislerden şaşırtan ifadeler08 Şubat 2017 Çarşamba 15:01
  • Evinde Gülen’in kasetleri çıkan polis hakim karşısına çıktı08 Şubat 2017 Çarşamba 13:48
  • İhraç edilen polis, savunma için süre talep etti08 Şubat 2017 Çarşamba 13:35
  • FETÖ tutuklusu polis iddiaları reddetti08 Şubat 2017 Çarşamba 13:26
  • Taksici cinayetinde çarpıcı ifadeler08 Şubat 2017 Çarşamba 13:04
  • Polislerin okul önlerindeki avı devam ediyor08 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • Sır perdesi aralanıyor! Osman Ölmez'in ölümünde flaş gelişme08 Şubat 2017 Çarşamba 12:37
  • Cinayete kurban giden kişi meğer...08 Şubat 2017 Çarşamba 10:52
  • Metruk binada korkutan yangın08 Şubat 2017 Çarşamba 09:00
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • “Terörist “ söylemi ters tepiyor
    • Pencerene İyi Bak
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti