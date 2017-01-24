Balın sağlığımıza olan katkıları çok fazla. Doğal ve taze olması halinde vücudumuzdaki bakterileri öldürür ve antibiyotik görevi görür. Yapılan araştırmalarda ise bal sayesinde ileride bakterilerle mücadele etmeye yarayan aşı ve ilaçlar yapılacağı görüldü. Maalesef bazı ‘organik' ballar gerçek olmayabiliyor ve içinde gıda takviyeleri bulunabiliyor. Bunun haricinde sahte ballarda polen ve insan sağlığına yararlı olan maddeler bulunmuyor. Sahte balı tespit etmek ve sağlığınıza olan zararlarından kaçınmak için hemen gerekenleri öğrenin!