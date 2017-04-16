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İşte sandıklardan ilk gelen sonuçlar

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İşte sandıklardan ilk gelen sonuçlar
İşte İzmit'te açılan sandıklardan çıkan sonuçlar

Gazi Anadolu Lisesin'deki sandıklardaki sonuçlar:

1228 nolu sandik 159 evet 197 hayır 6 gecersiz 398 kişiden 362'si oy kullandı

1141 nolu sandık 97 evet 229 hayir 333 kişi oy kullandı 364 seçmen sayısı

1140 nolu sandık 214 hayır 80 evet 6 geçersiz 355 secmenden 300'ü oy kullandı

1140 nolu sandik 214 hayır 80 evet 6 geçersiz 355 secmenden 300'ü oy kullandı

1232 Nolu sandık 207 hayır 149 evet 12 geçersiz 389 seçmenden 368'i oy kullandı

1142 Nolu sandık 124 evet 184 hayır 8 geçersiz 355 seçmenden 316 si oy kullandı

İzmit Endüstri Meslek Lisesi:

1078 No'lu sandık Evet oyu 125, Hayır oyu 221

1080 No'lu sandık Evet oyu 123, Hayır  oyu 245

1074 No'lu sandık Evet oyu 86, Hayır oyu 235

1075 Nolu sandık Evet 73 oyu; Hayır oyu 238

 

 

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