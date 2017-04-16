İşte sandıklardan ilk gelen sonuçlar

Gazi Anadolu Lisesin'deki sandıklardaki sonuçlar:
1228 nolu sandik 159 evet 197 hayır 6 gecersiz 398 kişiden 362'si oy kullandı
1141 nolu sandık 97 evet 229 hayir 333 kişi oy kullandı 364 seçmen sayısı
1140 nolu sandık 214 hayır 80 evet 6 geçersiz 355 secmenden 300'ü oy kullandı
1140 nolu sandik 214 hayır 80 evet 6 geçersiz 355 secmenden 300'ü oy kullandı
1232 Nolu sandık 207 hayır 149 evet 12 geçersiz 389 seçmenden 368'i oy kullandı
1142 Nolu sandık 124 evet 184 hayır 8 geçersiz 355 seçmenden 316 si oy kullandı
İzmit Endüstri Meslek Lisesi:
1078 No'lu sandık Evet oyu 125, Hayır oyu 221
1080 No'lu sandık Evet oyu 123, Hayır oyu 245
1074 No'lu sandık Evet oyu 86, Hayır oyu 235
1075 Nolu sandık Evet 73 oyu; Hayır oyu 238
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