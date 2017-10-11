İşte sen busun

Gölcükspor’dan geldiği ilk zamanlar harikalar yaratıyordu. Şampiyonluk sezonu golleriyle, asistleriyle takıma büyük güç katarken, bireysel yeteneklerini konuşturarak taraftarı mest ediyordu. Çok başarılı bir sezona imza atmış, 3.Lig hedefine ulaşılmasında ciddi katkı koymuştu. Tribünler muhteşem Süleyman tezahüratıyla inliyordu. Böyle devam eder, profesyonel ligde de fırtınalar estirir diye bekliyorduk ki, hiç öyle olmadı. Karacabey maçı sonrasındaki hareketi, Sancaktepe maçındaki kırmızı kartıyla uzun sayılabilecek süre takımdaki yerini alamadı. Oynadığı maçlarda da pek öne çıkamadı. Geçen sezonu vasat bir performansla geçirdi. Bu sezona da çok kötü başladı, tepkiler aldı. Neden ısrarla oynatılıyor diye teknik ekibe yüklenildi.

MUTSUZDU, GİTMEK İSTER GİBİYDİ

Ne oldu bu çocuğa, neden böyle diye sorguladık ama bir sonuç alamadık. Sanki sahada değildi, mutsuzdu, bırakın gideyim der gibiydi. Doğrusu ben bu çocuk daha fazla dayanamaz devre arası başka bir takıma gider diye düşünmeye başlamıştım. Tekirdağspor deplasmanında kıpırdadı, belki atamadı ama hem kendine, hem arkadaşlarına çok pozisyon yarattı. Ertesi hafta Karaköprü maçında hiç fena değildi. Penaltıdan golünü de attı. Bir anlamda perdeyi açtı. Aydın’da onu tutamadılar, golü de atarak üç puanın mimarı oldu. Arsin maçındaki performansı da iyiye yakındı, rakip savunmayı koridor yaptı. En son Tarsus deplasmanında attığı goller dışında da her atakta izleri vardı.

SADECE FUTBOLU DÜŞÜNÜNCE

4-5 haftadır eski parlak, daha doğrusu Muhteşem Süleyman günlerini hatırlatıyor Burak Süleyman. Bu değişim nasıl oldu diye biraz sorguladım. Yakın çevresinden aldığım bilgiyi önceki akşamki canlı yayında paylaştım. Ailesi sosyal medyayı yasaklamış Burak’a. malum Burak çok duygusaldır. Yazılanlara kafayı takıyor, bu durum performansını olumsuz etkiliyordu. Ailesi bunu görmüş. Sosyal medyayı bıraktıktan sonra, sadece futbola odaklanınca kendini bulmuş. Burak’daki değişimin sırrı buymuş. Özlediğimiz, beklediğimiz Muhteşem Süleyman’a kavuştuk. Tıpkı eski günler, şampiyonluk sezonu gibi. İşte sen busun, inşallah böyle devam edersin. Hiç kuşkum yok Kocaelispor, bu Burak ile büyük hedeflere gider.

Gençlere nazar değmesin

Sezon başında A takıma alınan gençlerle ilgili mutlaka umutlarımız vardı ama hemen gelsin takımın bankoları olsun, ciddi katkı sağlasın diye büyük beklenti içinde değildik. Sonuçta bunlar gençti ve zamana ihtiyaç vardı. Üstelik de henüz A takımda hiç süre olmamışlardı. Hazırlık döneminde savunmanın sağıyla ilgili arayışlarda teknik ekibin son kararı Fatih oldu. Kadir Gezer’den sonra o mevkiiyi doldurmak hiç kolay değildi. Pek çoğumuz tedirgindi, çok zorlanacak, bocalayacak diye düşünüyorduk.

FATİH, KEREM, GÖKDENİZ

Ancak Fatih hepimizi yanılttı. İlk 7 haftaki performansına baktığımızda sanki uzun zamandır bu takımın değişmez ismi gibi. Aynı şekilde ilk maçlarda ön liberoda şans bulan Kerem de hiç sırıtmadı, görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Son maçta Fatih Kavlak, 16 yaşındaki Gökdeniz’e ilk kez 11’de şans verdi. Başta belki yadırgayanlar, Özbakır gibi deneyimli isim varken, bu çocuğun ilk tertipte ne işin var diyenler olmuştur. Önceki akşam Top Ağlarda programında ilk golü tekrar tekrar izledik. Burak Süleyman ile girdiği verkaçta topa basıp, koşu yoluna atması, tayminki harikaydı.

DAHA BİTMEDİ, YENİLERİ GELİYOR

Benim diyen futbolcu zorlanırdı o pası yerine gönderirken. Gökdeniz ilk 11’deki ilk maçında son derece rahat, kendinden emin bir şekilde gol pasını verdi. Şapka çıkartılacak bir asisti. Fatih, Kerem, Gökdeniz. Daha bitmedi. Kenarda Ferhat, tribünde Onur’lar, Celil var, Aykut var. Maşallah diyelim. Gençlerimize nazar değmesin. Gençleri bu kadar övmüşken, üzerlerinde emeği olan Aydın Günaydın’a, gelişimlerine katkı sağlayan Ümit Metin Yıldız’a, Fatih Kavlak’a da teşekkürlerimizi iletelim.

Bir maça bakıp karamsarlığa kapılmak olmaz

Menemen ile oynanan ilk maç dışında gençlerle yola devam eden Kocaeli Birlikspor rakipleri karşısında başa baş mücadele etmiş, küçümsenmeyecek sonuçlara almıştı. Etimesgut’u yendiler, deplasmanda Eyüp’ü ellerinden kaçırdılar, Buca’ya yenilmediler, İnegöl’de galibiyeti son anda bıraktılar. Sezon başında çok az kişinin öngörebildiği performans gösteriyordu gençler. Doğal olarak hepimiz umutlandık, bu takım galiba zoru başaracak ligde kalacak dedik.

TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Başkan, teknik ekip, aileler gelecekten son derece umutluydu. Geçen pazar Sancaktepe karşısına da galibiyet, en azından beraberlik için çıktılar. Bizi de buna inandırdılar. Ancak öyle olmadı. Goller ardı ardına geldi ve temsilcimiz şu ana kadarki en farklı yenilgisini aldı. Skor tabelası yazıyordu ama izleyenler çok daha vahim bir sonuç çıkabilirdi diyor. Sancaktepe’nin 16-17 net gol girişimi olmuş. Bizimkiler 2-3 kere zor gidebilmiş. Tam bir hayal kırıklığı.

KÖPRÜCÜ NORMAL DİYOR

Sevgili Murat Köprücü kardeşim, bu sonucun aslında normal olduğu görüşünde. Murat önceki akşam Kocaeli TV’deki canlı yayına gönderdiği mesajda, “Birlikspor’un sonucuna da şaşırmadım. Yendikleri Etimesgut maçı biraz iyimser hava yarattıysa da, aslında o maç gerçeği gizledi. Tek fark Etimesgut atamadı, Sancaktepe attı. Birlikspor erken gol yediği her maçta farklı yenilir” demiş. Maçı izleyen programın dairi yorumcusu sevgili İbrahim Gürsel, çaresiz bir takım gördüğünü ve çok üzüldüğünü söyledi.

KOLAY TESLİM OLMAYACAKLAR

Hatta, Kocaelispor’un 16-17 yaşındaki futbolcularla oynadığı, gelenden gidenden fark yediği takımı hatırladığını söyledi. Murat’a kısmet katılıyorum, bu genç takım erken gol yediğinde toparlaması zor. İbrahim’in hatırladığı o takımla, bu takım arasında önemli fark olduğu düşüncesindeyim. Bir maça bakıp karamsarlığa kapılmak olmaz. Elbette sezon içinde bu tür skorlarla karşılaşabilirler ancak direnecekleri, puan alabilecekleri maçlar olacağına inanıyorum. Hani en kötü küme düşseler bile kolay teslim olacaklarını sanmıyorum. Ligde kalmayı başarmalarını da çok uzak görmüyorum.