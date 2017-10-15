İşte Serhat Duyar'ın listesi

Halen BBP İl Başkanı olan Serhat Duyar, bugün saat 14.00’te Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde başlayan kongrede tek aday. BBP İl Kongresinde 30 kişilik il yönetim kurulu 3 kişilik disiplin kurulu ile 27 kurultay delegesi seçilecek.

SERHAT DUYAR'IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Serhat Duyar, Baran Aslan, Barış Nas, Dilek Sert, Ercan Sancaktar, Ertürk Bahçıvan, Fatih Aktulun, Fuat Öztürk, Haktan Karaman, İsmail Aydın, Kadir Çevrim, Kemal Akman, M. Said Özer, Mehmet Fındıkçı, Murat Aydın, Mustafa Demiröz, Mustafa Zengin, Nilgün Yüksel Yılmaz, Niyazi Çakır, Önder Kayaoğlu, Sefa Demirkıran, Selçuk Taştekin, Sezgin Özmen, Tekin Orhan, Volkan Özkan

Disiplin Kurulu: Ali Rıza Ayman, Sercan Özmen, Kadir Engin

Üst Kurul Delegeleri: Serhat Duyar, Ali Rıza Ayman, Baran Aslan, Barış Nas, Bayram Kurtaran, Dilek Sert, Elvan Şahin, Erdal Güneş, Fuat Öztürk, İsmail Aydın, Kadir Çevrim, Kadir Engin, Kemal Akman, Mehmet Said Özer, Mustafa Zengin, Müge Uçar, Nilgün Yüksel Yılmaz, Niyazi Çakır, Önder Kayaoğlu, Sercan Özmen, Sezgin Özmen, Suat Köse, Tacettin Tekin Orhan, Volkan Özmen, Yakup Üstün, Yusuf Ömür, Zülfikar Şahin

Çiğdem ARMAĞAN