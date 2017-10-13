İşte 'Son Sürat'ın bilançosu

Asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve terör olaylarında kullanılabilecek motosikletler için "Son Sürat" isimli uygulama Kocaeli genelinde eş zamanlı olarak Asayiş ve Trafik Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinden oluşturulan 92 ekip, 291 personel tarafından gerçekleştirildi.

Toplam 677 şahıs sorgulandığı uygulamada 470 motosiklet kontrol edildi. Uygulama sonucunda aranan bir şahıs, çalıntı motosikletle yakalandı. 45 motosiklet trafikten men edilirken, 33 şahsa kasksız motosiklet kullanmaktan, 65 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 148 sürücüye ise çeşitli sebeplerden dolayı cezai işlem uygulandı.