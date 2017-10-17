İşte Soydaş’ın istifa nedeni

İSTİFA SEBEBİ BELLİ OLDU

Gölcükspor’un teknik patronu Ramiz Soydaş bugün şok bir şekilde istifa etmişti. Kulüp yönetimi ile görüşme halinde olan Ramiz Soydaş yapılan görüşmelerden sonucunda kararından vazgeçmedi ve Gölcükspor kulübünden ayrıldı. Ramiz Soydaş’ın istifası hakkında ise Kırmızı – Siyahlı yönetimin kararı ile kaleci antrenörü Eşref Domenç’in gönderilmek istenmesi ve kadro dışı bırakılan Ahmet Özer ile Aydın Taşkın’ın teknik heyete danışılmadan affedilmesi sebep olduğu belirtildi. Gölcükspor yönetimi konu ile ilgili herhangi bir açıklamada henüz bulunmadı.

Mert Güvenaltın