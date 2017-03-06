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İşte Şubat ayının zam şampiyonu

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İşte Şubat ayının zam şampiyonu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyatları endeksini açıkladı.

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesi’nde TÜFE, bir önceki aya göre % 0,59 oranında arttı, bu artış Türkiye genelinde % 0,81 olarak gerçekleşti. Bölgemizdeki bir yıllık enflasyon artışı ise % 9,89 oranı ile Türkiye ortalaması olan % 10,13’ün 0,24 puan altında gerçekleşti.

Şubat ayında Kocaeli’nin de içinde olan bölgede fiyatı en çok artan ürün % 16,52’lik oranla maydanoz oldu. Fiyatı en çok düşen ürün ise %-23,42 ile patlıcan olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında Kocaeli’de maydanozun ardından fiyatı en çok artan ürün yüzde 12,25 ile ketçap, yüzde 11.70 ile tuvalet ve güzellik sabunu, yüzde 9,72 ile kahvaltılık tereyağı, yüzde 9,33 ile bakım ödemesi ücretleri oldu. Şubat ayında patlıcanın sonrasında fiyatı en çok düşen ürünler domates, kadın çizmesi, erkek botu ve erkek tipi anorak olarak sıralandı.

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