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İşte tramvay ücreti

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İşte tramvay ücreti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bugün gazetemize yaptığı bayram ziyaretinde merak edilen tramvay ücretini de açıkladı.

TRAMVAY ÜCRETİ: 1.50 TL

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, halen ücretsiz yolcu taşıyan tramvayın olası ücretini de açıkladı. Karaosmanoğlu, “Ücretli sisteme geçildiğinde sivil yolcu ücreti 1.50 TL civarında olacak. Ayrıca öğrenci ücretini çok daha ucuz tutacağız. Şehir içi minibüsçüleri belki bize kızacaklar. Ama biz İzmit halkına bu çağdaş hizmeti en uygun şartlarda sunmanın kararlılığı içinde olacağız.” dedi. 

“Tramvay müteahhidi şehri üzmenin bedelini ödeyecek”

 

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