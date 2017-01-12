TÜSİAD'ın 47. Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda Erol Bilecik (55) TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

TÜSİAD'ın bugün yapılan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belli oldu. Yönetim kurulu başkanlığını bırakan Cansen Başaran Symes'in yerine Erol BilecikTÜSİADın yeni başkanı Erol Bilecik oldu seçildi.

Genel Kurul'da toplam 146 oy kullanıldı. Oylardan biri boş biri geçersiz olarak kayda girdi. Erol Bilecik 144 oy ile genel başkanlığa seçildi.

İşte TÜSİAD'ın yeni Başkanı Bilecik'in ilk mesajları:

*Önümüzdeki dönemin zorlu olması gerçekten bizleri endişelenmiyor. Tam aksine bizi daha fazla çalışmak adına motive ediyor.

*Küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için emeklediğimiz alanlarda koşmamız, koştuğumuz alanlarda da hızlanmamız lazım.

*Ülkemizin yapısal sorunlarını çözmeyi amaçlayan her adımı destekleyeceğiz.

*Dijital dönüşümün etkisi daha da artırdığı bir ortam içinde yaşamımıza devam ediyoruz. Biz bu ortamda genç liderleri daha fazla görme istiyoruz.