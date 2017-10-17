İşte yeni Balık Pazarı

İzmit Sahili’nde Kumkapı Balık Lokantaları yanındaki boşlukla inşa edilecek yeni Balık Pazarı’nın ihalesi 31 Ekim Salı günü yapılacak.

70 METREKARELİK ŞIK DÜKKANLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıracağı yeni İzmit balık Pazarı 1 dönümlük alanda çelik taşıyıcılarla inşa edilecek. Balık Pazarı’nda her biri 70 metrekare kullanım alanlı 7 balık satış dükkanı ile 50 metrekarelik bir umumi tuvalet bulunacak.

YENİ SEZONA YETİŞECEK

Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde, hem yaya olarak, hem araçla kolayca ulaşılabilecek konumda yapılacak yeni Balık Pazarı inşaatı için müteahhit firmanın 180 gün süresi olacak. Yani, önümüzdeki yıl 1 Eylül’de yeni Balık sezonu açılırken, İzmit de yeni Balık Pazarı’na kavuşmuş olacak.

BÖYLE OLACAK- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Ekim’de ihale edeceği İzmit’in yeni Balık Pazarı, tamamlanınca böyle gözükecek. 1 dönümlük alanda inşa edilecek balık Pazarı’nda her biri 70 metrekare kullanım alanlı 7 balıkçı dükkanı bulunacağı açıklandı.

SEZON BİTİNCE KAPANACAK- İzmit’in mevcut balık pazarının önünden tramvay da geçince, artık SGK’ya ait bu binada balık dükkanlarının bulunması abes hale gelmişti. Mevcut balık pazarı, nisan ayında av sezonu bitince kapanacak, dükkanlar yeni tesise taşınacak.

YERİ ÇOK UYGUN- İzmit’in yeni balık pazarının yeri çok önceden belirlenmişti. sahilde, mevcut balık lokantalarının, Leman Kafe’nin yanındaki boş alanca inşa edilecek. Buraya hem araba ile hem yaya olarak ulaşım çok kolay.