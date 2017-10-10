İşte yeni Genel Sanat Yönetmeni

Mehmet Çevik, 2006 yılından bu yana Şehir Tiyatrolarında görev yapan son olarak da Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevini yürüten Sevdi’nin bu görevi en iyi şekilde yapabileceğini ifade etti.

OYUNCULUK MESLEĞİME GERİ DÖNÜYORUM

Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat yönetmeni Fatih Sevdi’nin yeni görevini layıkıyla yapıp daha üst seviyelere getireceğini ifade eden Mehmet Çevik “Genel Sanat yönetmenliği dört senedir gururla ve onurla sürdürdüm. Kulisdeki oyunculuk mesleğime geri dönüyorum. Bu süreçte daha kuvvetli bir tiyatro ailesi olacağımıza inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

FATİH SEVDİ KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi güzel sanatlar Enstitüsü, Tiyatro Ana Sanat Dalında yüksek lisans yapan Sevdi, Sinema ve Tiyatro alanda birçok çalışmaya imza attı. Kocaeli Şehir Tiyatrolarında Genel Sanat Yönetmen yardımcılığı yapan Sevdi, bir çok tiyatro oyununda rol aldı. Rol aldığı oyunlar arasında Mükemmel, Lulabay, Aşkın Karın Ağrısı, On İkinci Gece, Neden, Zamazingo, Fırtına, Bay Biedermann ve Kundakçılar, Keşanlı Ali Destanı yer alıyor. Fatih Sevdi, Kristal Çiçek ve Yusufçuk oyunlarının da yönetmenliğini yaptı.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Kocaeli Şehir Tiyatroları görevine getirilen Fatih Sevdi, oyunculuk hayatı boyunca birçok ödül aldı. Bu ödüller arasında; “Ayrılık” adlı oyun ile İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri “Umut Vadeden Genç Oyuncu Ödülü”, “Küheylan” oyununda Direkler Arası Seyirci Ödülleri “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”, yine “Küheylan” oyunuyla Tiyatro Dergisi “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” bulunuyor.