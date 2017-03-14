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İşte yeni Körfez Devlet Hastanesi

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İşte yeni Körfez Devlet Hastanesi
Yetkililerin tüm yalanlamalarına rağmen ‘kapatılacak’, ‘taşınacak’ iddialarının sürekli gündemde tutulan Körfez Devlet Hastanesi, Körfez Belediyesi tarafından yapılacak dev yatırımla ‘modern’ bir görünüme kavuşacak

KÖRFEZ’E YAKIŞMIYORDU

Körfez Belediyesi, kentte sağlık hizmeti veren Devlet Hastanesi’ni modern bir görünüme kavuşturmak adına başlattığı çalışmada sona doğru geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından 2017-2018 yatırım planlamasına alınmayınca Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran devreye girmiş, ‘Körfez’e yakışmıyor’ dediği hastane binasını tamamı belediyenin öz kaynaklarıyla yapma kararı almıştı. Yaklaşık 6 aydır devam eden çalışmalarda sona gelindi.

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75 YATAKLI, ÖZEL MİMARİ

Yaklaşık 12 milyon liraya mal olacak projeye son hali verildi. 7 bin metrekare alanda, yeni acil servis ve 75 yataklı modern binasında hizmet verecek olan hastanenin ihalesi de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Yatırımla ilgili olarak konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Hangi toplantıya gitsek, kapatılacak mı? Taşınacak mı? Soruları yöneltiliyordu. Biz buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik.

HALKIMIZ İSTEDİ, YAPTIK

Körfez, Türkiye’nin en büyük sanayi ilçesi. Böyle bir kentte hastanenin olmaması ya da kapatılması asla müsaade edilemez bir durum. Yeni bina, mevcut hastanemizin yanında yeni acil ünitesiyle olacak. Selçuklu mimarisi ile yapacağımız binayı tamamlayarak Sağlık Bakanlığımıza tahsis edeceğiz.  Halkımızın talebi neyse; hak ettiği hizmeti biz veririz” ifadelerini kullandı.

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