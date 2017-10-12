İşte yeni üniversiteye giriş sistemi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Üniversiteye girişte yeni sistemi açıklarken, her puan türünde Türkçe ve matematiğin katkısı olacağını söyledi. Saraç, sınavı bir hafta sonu yapılacağını kaydetti.

'2018-2019 eğitim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'dır" diyen Saraç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SINAVIN ADI DEĞİŞTİ!

2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adaylar iki ayrı oturuma katılacaktır. İlk oturumda adaylar temel yeterlilik testini alacaktır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerileri yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Türkçe ve Temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dahil yine bilgisi esas alınacaktır. 2. oturumda Edebiyat, Coğrafya, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 test olacaktır.Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü yapılacak, iki oturumlu bir sınavla gerçekleştirilecektir. Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecektir.

PUAN TÜRÜ 5'E İNDİRİLDİ

Sınav puan türleri 18'den 5'e indirilmiştir. Sınav beş hafta sonundan bir hafta sonuna çekilmiş, altı oturumdan üç oturuma indirilmiştir. Türk yükseköğretimi için çok önemli bir eşiği atlıyoruz. O değişiklik de temel yeterlilik puanının oluşturulması ve temel yeterlilik sınavıdır. Türkçe ve temel matematiğin merkezde olduğu temel yeterlilik esaslı bir değerlendirme artık söz konusu olacak.

BARAJ PUANI DEVAM EDECEK

Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilik Testi'ne giren ve Temel Yeterlilik Testi puanı en az 150 olan adaylar, özel yetenekle öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Temel Yeterlilik Testi, önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanını belirleyecektir. Bu sene geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir. Tüm adayların birinci oturuma girmesi zorunlu?

BİR ÜNİVERSİTEYE GİREBİLMEK ÇİN ALINMASI GEREKEN PUAN

Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi puanının en az 150 olması gerekmektedir. Bunun altında puan alan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır. Temel yeterlilik puanları 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.

200 PUAN VE ÜZERİNDE ALANLAR

Temel Yeterlilik Testi puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

TEMEL YETERLİLİK TEST ETKİSİ

Temel yeterlilik testinin etkisi yüzde 40 olacak.

SINAV SAATİ ESNETMESİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Sınavın sahibi olan YÖK olarak ÖSYM Başkanımızla bu hususu masaya yatırdık. Geçen seneki sıkıntılı durumların örnekleri bu sene yaşanmayacak. Bir takım güvenlik endişeleri var ama bu güvenlik endişesi ile sınav konforu arasında da bir denge tutturmamız lazım. Güvenlik ve sınav konforu arasında bir denge oluşturulacağı hususunu ben ÖSYM Başkanımızdan duydum. Sınavın başlama saati ayrı bir husus, gelişen olumsuzlukları doğuran gelişmeler başka bir husus. İkinci hususta bir değişiklik olacak diye düşünüyorum. .

BU SENE UYGULANACAK

Riski, mevcut sisteme göre çok daha az olan yeni bir sisteme geçiyoruz, öğrenci ve bu sınavı yönetenler açısından. Bunun için hiç vakit kaybetmeden bu sene uygulamaya başlıyoruz.

ÖSYM'deki hesaplamalardaki birtakım hataların olması biraz da bu sistemin karmaşık yapısıyla da ilişkili diye düşünüyoruz. Onun için daha sade, daha anlaşılır hatta bizim için de daha kolay anlatılabilir bir sisteme geçiyoruz. Testlerin ağırlıklarını baktığımızda bunu görüyoruz, oturumların yayılışına baktığımızda bunu görüyoruz. Dolayısıyla daha sade, daha yalın, anlaşılabilir bir sisteme geçtiğimizi ifade edeyim. Bu daha çağdaş, yükseköğretimde ileri ülkelerde uygulanan bir sistemin bir kısmını buraya nakletmiş oluyoruz.

SORU CEVAP

Sınavın tarihi belli oldu mu?

Bu giriş sisteminin usul ve esaslarının belirlenmesi YÖK’e has. Ama ÖSYM’nin de bir sınav takvimi var. ÖSYM başkanı ile bu hususu müzakere edeceğiz.

Sınav sürelerine ilişkin bir karar alındı mı?

Stres yaşamamaları için gereken sürenin tespiti hususunda hem eğitim bilimcilerden hem de psikologlardan görüş alıyoruz.

Birinci oturum çok daha kısa bir müddet olacak.

Toplamda bütününde soru başına düşen dakika hesaplarına baktığımızda bu 2006-2009 yılları arasında bir dakika idi. Daha sonra 1,5-1,7 arasında süre veriliyordu. Önceliğimiz adaylarımızın rahat ve huzur içinde bu sınavı yapacak süreye sahip olmaları.

Yeni sınav sistemi ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Bu yıl ilk sınavda uygulanacak bu sistem. Hiç vakit kaybetmeden bu sene uygulamaya başlıyoruz.

Aday yeniden sınava girip önceki senden daha düşük puan alırsa yine de eski puanını kullanabilecek mi?

İstediği puanı kullanır. Biz mümkün olduğunca adaylarımızın rahat bir sınav süreci geçirmesini istiyoruz.

15 dakika kuralı değişecek mi?

Bu sınavın usul ve esasları değil uygulanmasıyla ilgili bir husus. ÖSYM başkanımızla bu husus da masaya yatırdık. Zannederim ki geçen sene yaşanan sıkıntılar bu sene yaşanmayacak. Bir takım güvenlik endişeleri var. Ama bu güvenlik endişeyle sınav konforu arasında bir denge tutturmamız lazım.