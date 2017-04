İstedik ama olmadı

Baharı müjdeleyen çok güzel bir hava vardı dün, tam maç havasıydı. Ancak taraftarlar öyle düşünmemiş olacak ki, tribünler boş kaldı. Son 3 yıldır tribünleri bu kadar boş, bu kadar sessiz görmemiştim. Altay deplasmanına giderken yaşanan ölümlü bıçaklama olayının ardından Hodri Meydan Grubu’nun çekirdek kadrosu tribünden çekilme kararı almışlardı. Ancak bu grubun üyelerinin önemli bölümü Çorum Belediye maçına geldi. Deniz tarafındaki kale arkasının yarısını doldurdu. Dün onlar da yoktu.

ÜZÜCÜ, DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Hani Hodri Meydan’ın kemikleşmiş 1000 kişilik grubundan neredeyse kimse yoktu. Maraton tribününde yaşları küçük 100 kişilik grup takıma destek olmaya çalıştılar. Sesleri de pek çıkmadı. Numaralı tribünlerin müdavimleri ise takımı yalnız bırakmadı. Taraftar sayısı 2 bin dolayındaydı ki, bu sezonun en düşük rakamıydı. Final haftalarındayız, takım hedefe yürüyor, tribünler boş. Tamam, hafta içi olması elbette etkiledi ama bu kadar da olmaz. Tribünlerdeki tablo üzüncü ve düşündürücüydü.

SON 5 DAKİKAYA KADAR UYUDUK

Maça gelirsek. Ümit Metin Yıldız beklenen kadroyu sahaya sürdü. Sadece Sinan ile Şenol arasındaki tercihi merak konusuydu. Yıldız’ın son kararı Sinan oldu. Ancak Şenol’u oynatsa da kimse bir şey diyemezdi. İlk 10 dakika içinde Kadir Gezer’in hatasından konuk takım fırsat buldu, sonuç gelmedi. Sonrasında oyun yaklaşık yarım saat düşük tempoda, orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Çok pas hatası yapıldı. Kozan takımı uzun boylu, fizikliydi. Kocaelispor nedense yerden oynamak yerine, havayı tercih etti.

DEVRE BİTERKEN KENDİMİZE GELDİK

Maçın ilk net fırsatını Kozan 36.dakikada buldu. Etkili oyuncuları Yaşar soldan bindirdi, kaleciyle karşı karşıya kaldığında vurdu. Can Emre yerinde bir müdahaleyle topu kornere gönderdi, mutlak bir golü önledi. Rakibin bu atağı adeta Kocaelispor’u uyandırdı. 40 dakikada sahada ne yaptığını bilemeyen futbolcularımız birden canlandı. 41’nci dakikada Burak Özbakır çok güzel getirdi, hareketlenen Oğuzhan’a nefis bir ara pası çıkardı. Ozi biraz çapraz olsa da, müsait durumdaydı. Topu düzeltip sol ayağıyla sert vurdu, sonuç gelmedi.

İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADIK

Hemen 1 dakika sonra savunmanın arkasına atılan topla Ozi bomboş kaldı ancak elverişli durumdan yararlanamadı. Dönüşünde rakibin gol girişimde Can Emre yan direk dibinden topu kornere çeldi. Uzatmalarda Sinan’ın yakın mesafeden sert vuruşunda kaleci yine direk dibinden kornere çeldi. Hakem uzatmada süre bitti diye korneri attırmadı, az sayıda taraftar buna tepki gösterdi. İkinci yarının başlarında Burak Süleyman’ın soldan getirdiği topta ve sonrasında Oğuzhan ile önemli gol girişimlerimiz oldu, sonuç gelmedi.

ÜST ÜSTE HEMLELER GELDİ

Son yarım saate girerken kenar yönetim ilk hamlesini yaptı Oğuzhan’ı çıkartıp Hamza’yı aldı. Sinan ileri uca geçti, Hamza arkasındaydı. Bitime 15 dakika kala ikinci hamle Burak Özbakır-Mehmet değişikliğiyle yapıldı. Son koz olarak da Şenol sahaya sürüldü. Bu hamleler takımı biraz daha öne çıkartı, rakibi ceza alanına hapsetti ancak pozisyon üretilemedi. Çanakkele geçilmezi oynayan Adana ekibi boş alan bırakmadı. 5 dakikalık uzatma süresinde de baskı gol getirmeyince, mücadele başladığı skorla bitti.

SON ANLARDA BÜYÜK BASKI

İlk 40 dakika bir şey yapmadık ama sonrasındaki 50 dakika çok istedik. Devre biterken üst üste girdiğimiz fırsatlar var, kullanamadık. Rakip zaten fizik gücü yüksek, diri bir takımdı, gol geciktikçe dirençleri arttı. Kenar yönetim de maçı almak için zamanında müdahalelerini yaptı. Belki Şenol biraz daha erken sahaya sürülebilirdi. Sonuçta içerde artık alışkın olduğumuz bir kayıpla karşılaştık. Sancaktepe takılacak, biz kazanıp pazar günü şampiyonluk umuduyla İstanbul’a akacağız diyorduk ki, evdeki hesap çarşıya oymadı. Sağlık olsun, canımız sağ olsun. Direkt olmadıysa en direkt olur.

Başkan Ayaz’dan çok memnunlar

Geçen gün, “Başiskele fırtınası” başlıklı yazımda Doğantepe ile Başiskele Belediyespor’un Play-Off liderliğinden, dolayısıyla bu ilçenin amatör futboldaki atağından söz etmiştim. Yazımda ilçenin geçmişteki suskunluğunun nedeninin Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın futbolu sevmemesi ve destek vermemesi olduğundan da bahsetmiştim.

OLMAZSA, BURALARA GELEMEZDİK

Doğantepespor yöneticisi Fatih Öztürk ve Beytullah Öztürk’den telefon aldım. Fatih, “Abi, Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, maddi manevi her zaman yanımızda. Maça gelmiyor ama her hangi bir talebimiz olduğunda bizi hiç geri çevirmiyor. Kapısı bize her zaman açıktır, randevu almadan gideriz. Gece geç saatte bile kendisini arayabiliyoruz. Yakın bir zamanda sahamızdaki tribünlerin üzerini kapatacak. Başkanımız olmazsa, biz bu noktalara gelemezdik” dedi.

BAL’A ÇIKIYORUZ DEDİK, “ÇIKIN”DEDİ

Fatih, telefonu yanındaki başka bir yönetici Beytullah Öztürk’e verdi. Beytullah devam etti: “Bugün Başkanımızın yanındaydım. Bir ihtiyacımız vardı, dilekçemizi verdik. Sağ olsun gereğinin yapılması için ilgili yere talimat verdi. Kendisine BAL’a çıkıyoruz Başkanım dedim, “Çıkın” yanıtı verdi. Belediye Başkanımızdan çok memnunuz, her zaman yanımızda”. Başiskele’den başka biri, mesaj göndermiş Başkan Ayaz’ın küfür nedeniyle maçlara gitmediğini yazmış.

Duyduklarıma çok sevindiğimi belirtmek isterim. Bir ilçenin sporda, futbolda iyi yerlere gelmesi için belediye başkanının ilgi ve desteği olmazsa olmaz. Kulüpler memnunsa, gereken yapılıyor diyorsa, bize de Başkan Hüseyin Ayaz’a teşekkür etmek kalır.

Cezaevinden gelen başsağlığı mesajı

“Değerli abim, 3 yıldır cezaevinde yatmaktayım. Bu süre zarfında gazetenizi ve bizlere de yer verdiğin değerli köşeni takip etmekteyim. Değerli abim, senin de bildiğin gibi geçtiğimiz günlerde Kocaelispor tribününden çok sevdiğim abim Serhat Boz’un vefat haberini almış bulunmaktayız. Bizler burada dört duvar arasında olduğumuzdan dolayı kendisine dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Bu nedenle sizin aracılığınızda başsağlığı dilemek istiyorum. Yüce Allah’tan kendisine rahmet, ailesine ve severlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yat, güzel yürekti insan. ARDA KUL- (2.NOLU T TİPİ A-12 KOĞUŞU)