İstedik, yaklaştık ama yine olmadı

Son haftalardaki puan kayıplarının ardından bu kez olsun artık düşüncesiyle önceki akşam İsmetpaşa Stadı’nın yolunu tuttuk. Son iki maçı kazanan Osmaniye karşısında işimizin kolay olmayacağını da biliyorduk. Son iç saha maçında şiddetli yağışa rağmen tribünlerde 4-5 bin kadar, son derece coşkulu taraftar vardı. Bu kez yağmur yoktu ve doğal olarak gece maçında 8-9 binleri buluruz umudu içindeydik. Ancak taraftar sayısı ne yazık ki, beklediğimiz düzeyde olmadı. Bağıran taraftar maraton ve kale arkasının numaralıya yakın köşesinde toplandı. Sayıları 3 bin dolayındaydı. Ama çıkardıkları gürültüye bakarsanız sanki 10 bin kişi var dersiniz. Numaralı tribünler yükünü aldı. Toplamda 5 bin dolayındaydı sayı. Taraftarla ilgili küçük bir eleştirimiz olabilir. Geçen maçta uyumluydular, bu kez sanki ayrı telden çaldılar. Bu arada maraton tribününde çıkan kargaşayı bastırmak bir hayli zaman aldı. Polis kimi taraftarları yaka paça götürdü. Bu görüntü yakışıksızdı. Taraftardan bir de ricam olacak. Ne olur TFF’nin disiplin talimat maddesi ve rakip takım isimleri okunurken ıslıklamayın. Talimat ne diyor dikkatle dinleyip uygulayalım. Rakibe de saygı gösterelim.

POZİSYON ÇOK NET KIRMIZI KARTTI

Sahaya gelirsek. Fatih Kavlak, Tarsus kadrosunu sahaya sürdü. Gökdeniz sağ açıkta başladı, sonra Burak Süleyman ile yer değiştirdi. Maçın 4.dakikasında ilk atakta İshak ceza yayı dolaylarında ağır kalmasa, önemli bir fırsat yaratabilirdi. İlk net fırsatı konuk takım buldu. Uzun topla hareketlenen Emrah ceza alanına kadar indi, kalecimizle karşı karşıya kaldı. Allah’tan yavaş davrandı da, mutlak bir golü kaçırdı. Kocaelispor eski maçlara göre maça tutuk başlamıştı. İlk yarım saate kadar bırakın pozisyonu, rakip ceza alanına girmekte bile zorlandık. Tabi bunda Osmaniye’nin kalabalık adamla adam ve alan markajını iyi yapması önemli bir faktördü. İlk şutumuzu 27’nci dakikada Gökdeniz ile attık. 2 dakika sonra Osmaniye soldan etkili geldi; içeriye çıkartılan topta neyse ki gol gelmedi. 32’nci dakikada uzun pasta İshak ceza alanının hemen dışında buluştuğu topu aşırtmayla kaleye göndermek istedi ancak kaleci dışarıda eliyle müdahale etti. Hakem düdüğünü çaldı, tereddüt etmeden kaleciye kırmızı kartı çıkardı. Kaleci çok itiraz etti ama pozisyon net kırmızıydı.

43’TE ATTIK, 47’DE YEDİK

O dakikaya kadar ortalarda gözükmeyen bizim takım rakibin 10 kişi kalmasıyla biraz kıpırdar gibi oldu. Devrenin sonlarına doğru Burak Süleyman, sağ kanattan yerden iyi bir orta kesti, ön direkteki İshak’ı ve savunmayı geçen topla arka direkte Gökdeniz buluştu. 16 yaşındaki futbolcu son derece soğukkanlı bir şekilde topu ağlara bıraktı. Az sonra da ilk yarının bitiş düdüğü geldi. İkinci yarıya moralli çıktık ama ne olduğunu anlayamadan golü kalemizde gördük. Santra ile birlikte sağdan atağa kalkan konuk takım yapılan ortada Tufan’ın yakın mesafeden şutunda eşitliği buldu. Hazırlıksız yakalanmıştık. Tam bir şok gol oldu diyebilirim. 52’nci dakikada Hamza’nın pasında ceza alanı içinde Gökdeniz topu tutabilse önemli bir fırsat olabilirdi. Dakikalar 54’ü gösterdiğinde yeniden öne geçecek önemli bir fırsat bulduk. Soldan gelişen atağımızda yapılan ortayı iyi takip eden İshak kafayı vurdu, kaleci mutlak golü önledi. 66’da Sağdan gelen ortada Hamza’nın kafa vuruşunda top rakipten kornere gitti. Artık son 20 dakikaya girilmişti ve kenar yönetim ilk hamleyi Gökdeniz-Burak Özbakır değişikliğiyle yaptı. Bu değişikliğin birkaç dakika sonrası az kalsın golü diyorduk. Kontratakta üç topla kalemize gelen Osmaniye neyse ki, golü yapamadı.

UZATMALARDA İSHAK KAÇIRDI

83’de tartışmalı bir pozisyon var. Arka direğe kesilen ortaya Burak Özbakır iyi yükseldi, kafayla İshak’a indirdi. İshak’ın yakın mesafeden vuruşunda top çizgiden çıkartıldı. Bu arada yardımcı hakem Burak Özbakır’ın yükselirken faul yaptığı gerekçesiyle bayrağı kaldırıp faul verdirdi. Gerçi gol olmadı ama bence pozisyonda faul yoktu. Gol olsa, güme gidecekti. Son 10 dakika rakip iyice kabuğuna çekildi ve oyunu soğutmak, vakit geçirmek için sık sık sakatlık numarasına başvurdu. Birkaç sakatlıkta sedye içeriye çağırıldı. Osmaniyeli futbolcular sedyeyle dışarıya çıkartıldıklarında, hemen ayağa kalkıp oyuna girmek istedi. Numara yaptıkları çok açık belliydi. Tabi bu duruma taraftar haklı olarak tepki gösterdi. Hakem 4 oyuncu değişikliği ve sakatlıklara rağmen 4 dakika uzatma verdi ki, bu kabul edilir gibi değildi. Uzatma süresinin 6-7 dakika olması gerekirdi. Uzatmanın son dakikasında galibiyet golüne çok yaklaştık. Burak Süleyman soldan şık hareketlerle indi, müsait durumda gördüğü İshak’a al da at derecesine güzel bir pas çıkardı. Gol diye ayağa kalktık ama İshak topu ayaklarında dolaştırıp kaybetti. Mutlak gol kaçtı. Az sonra da hakem bitiş düdüğünü çaldı.

GALİBİYETİ İSTEYEN, HAK EDEN BİZDİK

Atılan gollerin dışında, karşılıklı ikişer tane net kaçan fırsat var. Bizim final paslarıyla ilgili sorundan golle sonuçlanabilecek birkaç önemli pozisyonumuz da oldu. Üç sonucun da çıkabileceği maçtı. Özellikle ikinci yarıdaki istekli oyunumuzla galibiyeti hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Osmaniye takımını çok beğendiğimi de söylemem gerekiyor. Bireysel yetenekleri yok ama takım bütünlüğünü sağlamışlar. Altınordu çıkıştı 5-6 futbolcu varmış kadrolarında, belli oluyordu. 1 saat eksik oynadılar ama bunu hiç hissettirmediler. Bizim takımın arzusuyla, hırsıyla ilgili hiçbir sorun yok. Önceki maçlardaki gibi yine son vuruşlarla ilgili sıkıntı yaşadık. İshak çok iyi niyetli, mutlaka katkısı da oluyor ama öylesi elverişli durumlarda golleri atamıyor ki, hani daha ne kadar sabır diye demeden edemiyor insan. İshak gol atacak diye beklerken puanlar uçup gidiyor. Fatih Hoca’nın bu sıkıntıyla ilgili mutlaka bir dokunuş yapması gerekiyor sanıyorum. Santraforda Burak Özbakır, Gökdeniz formülleri düşünülebilir. Özbakır sağ açıkta, Gökdeniz santraforda denenebilir. Ali Keten’in en azından golün gerekli olduğu bölümlerde öne çıkartılması sağlanabilir.

Geçen sezonki gibi iç sahada puan dağıtmaya devam ediyoruz. Dördüncü maçta üçüncü kaybı yaptık ki, bu çok fazla. Rakipler boş durmuyor liderle fark 9’a, Play-Off hattıyla 4’e çıktı. Oyunumuz, mücadelemiz iyi de, artık bunu skorlara yansıtmalıyız. Bunun için de teknik ekibin dokunuşu gerekiyor diye düşünüyorum. Payas Belediye maçında beraberlik serisini sona erdirip, galibiyet coşkusu yaşamayı diliyorum.

Barbo’dan selam var